Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Gần đây, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đẩy mạnh chiến dịch vận động cho một lộ trình gia nhập nhanh chóng, coi đó là một sự đảm bảo an ninh tối quan trọng.

Vào ngày 27/1/2026, trong một bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Áo Christian Stocker, ông Zelensky lập luận rằng, cần có “một mốc thời gian cụ thể - năm 2027”.

“Việc Ukraine gia nhập vào ngày 1/1/2027 là điều không thể. Điều đó là bất khả thi. Tất cả các ứng cử viên - bao gồm cả Ukraine - muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đều phải đáp ứng các tiêu chí Copenhagen”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói trong cuộc họp báo ở Berlin hôm 28/1 khi đánh giá nghiêm túc về tham vọng gia nhập EU của Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga, và những lo ngại ngày càng gia tăng trong khối về vấn đề quản trị của nước này.

Các tiêu chí Copenhagen đòi hỏi các thể chế dân chủ ổn định, một nền kinh tế thị trường hoạt động hiệu quả, và việc áp dụng toàn bộ hệ thống pháp luật rộng lớn của EU.

Ông Merz nhấn mạnh rằng, mặc dù Ukraine có triển vọng trở thành thành viên, nhưng hội nhập là một “quá trình lâu dài”.

Nhà lãnh đạo Đức nói thêm rằng, ưu tiên trước mắt nên được đặt vào các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi.

Lập trường của ông Merz phản ánh những lo ngại của một số nhà lãnh đạo EU, bao gồm cả Thủ tướng Áo Christian Stocker, người gần đây đã tuyên bố ông "không phải là người ủng hộ con đường nhanh chóng".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã có những động thái mạnh mẽ hơn, tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ sự gia nhập nhanh chóng nào nhằm tránh việc Brussels "nhập khẩu chiến tranh" và "tham nhũng".