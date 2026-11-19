Nhan sắc của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội luôn khiến nhiều người phải chú ý.

Mới đây, CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam gây chú ý khi đăng tải hình ảnh hội ngộ nàng hậu. Không váy áo lộng lẫy hay layout trang điểm cầu kỳ, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt gần như không son phấn nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tắn.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Hoa hậu Việt Nam 2016 diện bộ đồ mặc nhà màu hồng pastel, để tóc đen dài buông tự nhiên. Làn da sáng, đường nét gương mặt hài hòa cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến người đẹp trông trẻ trung, rạng rỡ. So với hình ảnh chỉn chu khi dự sự kiện, Đỗ Mỹ Linh trong bức ảnh mang vẻ đẹp tự nhiên, có phần mộc mạc hơn.

Nhan sắc thật của Đỗ Mỹ Linh khi "tiết kiệm" son phấn vẫn rạng rỡ, tươi tắn

Đỗ Mỹ Linh vốn không phải người đẹp quá phụ thuộc vào son phấn. Ngay từ những năm đầu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô đã nhiều lần tự tin chia sẻ hình ảnh gương mặt tự nhiên với người hâm mộ.

Gần nhất, một đoạn clip ghi lại cảnh Đỗ Mỹ Linh có mặt ở một cửa hàng. Nàng hậu diện chiếc váy rộng, xoã tóc tự nhiên và nhận nhiều lời khen bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng trong hoạt động đời thường.

Sau khi sinh con thứ hai, mỗi lần xuất hiện, Đỗ Mỹ Linh lại nhận được sự quan tâm về diện mạo. Có thể thấy, dù ở sự kiện hay trong những khoảnh khắc hàng ngày, nàng hậu vẫn duy trì phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.

Làn da sáng, khoẻ và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ của Đỗ Mỹ Linh sau khi sinh con lần 2

Đỗ Mỹ Linh tự tin khoe dung mạo xinh đẹp, không cần trang điểm quá cầu kỳ

Ông xã Đỗ Mỹ Linh thường khoe những khung ảnh giản dị bên vợ, qua đó càng chứng minh phong độ nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương. Sau khi giành vương miện, cô hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện thời trang và từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2017, lọt Top 40 chung cuộc.

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Sau đám cưới, người đẹp dần hạn chế các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc kinh doanh. Cô từng chia sẻ cuộc sống hôn nhân khiến bản thân phải trưởng thành, tự lập và biết cân bằng giữa trách nhiệm cá nhân với gia đình nhỏ.

Năm 2023, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh đón con gái đầu lòng, bé Tuệ An, tên thân mật là Titi. Đến năm 2026, gia đình tiếp tục có thêm thành viên mới.

Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã có 4 năm hôn nhân

Cuộc sống viên mãn của nàng hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV