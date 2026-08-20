Phụ huynh làm định danh mức 2 cho con mình trên VNeID chú ý: Công an Tuyên Quang ra cảnh báo

Thông tin cập nhật sáng 20/8 trên website Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ công an, quản lý cư trú hoặc nhân viên dịch vụ công để “hỗ trợ” kích hoạt, nâng cấp VNeID cho trẻ em.

Thông tin cho biết, kẻ gian thường chọn lúc phụ huynh hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, thông báo dữ liệu của con “bị sai”, “chưa xác thực”, có thể ảnh hưởng nhập học và yêu cầu xử lý ngay. Sau đó, đối tượng gửi đường link hoặc ứng dụng giả mạo, yêu cầu cài đặt, cấp quyền truy cập điện thoại, chia sẻ OTP hoặc thao tác ngân hàng. Manh động ở chỗ, một số trường hợp kẻ gian còn dùng hình ảnh mặc sắc phục, gọi video, đọc đúng tên, địa chỉ, trường học để tăng độ tin cậy.

Thông tin nêu rõ: Bản chất các ứng dụng này là phần mềm độc hại được cài cắm nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa. Khi người dân đăng nhập thông tin cá nhân hoặc cung cấp mã OTP, đối tượng lập tức thu thập dữ liệu, truy cập tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chuyển tiền chiếm đoạt tài sản.

Báo Thanh Niên trong bài viết hướng dẫn "Trẻ từ 6 đến 14 tuổi đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 thế nào?" nêu rõ: Để đăng ký mức độ 2 cho con, phụ huynh (cha, mẹ hoặc người giám hộ) cần đưa trẻ đến trực tiếp trụ sở công an xã, phường hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

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Vì vậy, cuộc trước những gọi yêu cầu “làm mức 2 từ xa” qua một đường link lạ là dấu hiệu lừa đảo đã rõ ràng.

Thông tin của Công an Tuyên Quang cũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình, lực lượng Công an các cấp đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Công an các địa phương đã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội chính thống để cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng giả danh Công an hỗ trợ định danh điện tử.