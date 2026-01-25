Phụ huynh kiểm tra ngay lô sữa Aptamil này nếu đang cho con uống!

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) vừa phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu phụ huynh và người chăm sóc kiểm tra ngay sữa bột Aptamil First Infant Formula đang sử dụng, sau khi phát hiện một lô sản phẩm có chứa cereulide, độc tố có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Theo FSA, chỉ một lô Aptamil First Infant Formula loại 800g được bán tại Anh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết các lô sản phẩm khác tại một số quốc gia hiện cũng đang được điều tra để làm rõ nguy cơ tương tự.

Thông tin lô sản phẩm cần kiểm tra:

Sản phẩm: Aptamil First Infant Formula 800g

Mã lô: 31-10-2026

Hạn sử dụng: 31/10/2026

FSA nhấn mạnh, phụ huynh cần ngừng sử dụng ngay lập tức nếu phát hiện sản phẩm đang dùng thuộc lô nói trên, kể cả trong trường hợp trẻ chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Đối với những gia đình sử dụng sữa theo chỉ định của bác sĩ hoặc nhân viên y tế, FSA khuyến cáo trao đổi với dược sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi chuyển sang sản phẩm thay thế, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Getty)

Ông Darren Whitby, Trưởng bộ phận xử lý sự cố và tăng cường khả năng ứng phó của FSA, cho biết Danone đã chủ động thu hồi lô sản phẩm liên quan ngay sau khi phát hiện nguy cơ.

“Nếu đã mua Aptamil First Infant Formula thuộc lô nêu trên, không cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ tiếp tục sử dụng sản phẩm,” ông Whitby cảnh báo.

Trong trường hợp trẻ đã sử dụng sữa thuộc lô bị thu hồi và phụ huynh có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe, FSA khuyến nghị liên hệ bác sĩ gia đình hoặc gọi tới đường dây tư vấn y tế NHS 111 để được hỗ trợ kịp thời.

Theo FSA, cereulide là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây các triệu chứng ngộ độc xuất hiện nhanh, phổ biến nhất là nôn mửa và đau quặn bụng.

Người tiêu dùng được khuyến cáo mang sản phẩm thuộc lô bị ảnh hưởng trở lại cửa hàng nơi đã mua để được hoàn tiền đầy đủ, kể cả trong trường hợp không còn hóa đơn.

Nguồn: Independent