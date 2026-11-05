Phụ huynh chê một bài thơ trong sách giáo khoa "không có vần", nhiều cư dân mạng đọc xong phản đối: Anh nên đọc kỹ lại

Việc một bài thơ của ông bị nhận xét là không có vần khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, một phụ huynh chia sẻ hình ảnh một trang sách kèm nhận xét rằng những bài thơ hiện nay khó học thuộc hơn tác phẩm thế hê trước vì không có vần điệu rõ ràng. Đáng chú ý, tác phẩm lại là bài thơ "Nghe thầy đọc thơ" của tác giả Trần Đăng Khoa - một tác phẩm đã có từ lâu, từng gắn bó với nhiều thế hệ học sinh và được không ít người thuộc nằm lòng.

Trần Đăng Khoa vốn là gương mặt quen thuộc của văn học thiếu nhi Việt Nam, được biết đến từ khi còn nhỏ với những sáng tác giàu hình ảnh, ngôn ngữ gần gũi và nhạc điệu đặc trưng. Việc một bài thơ của ông bị nhận xét là không có vần khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trên thực tế, vần điệu là một yếu tố quan trọng trong cấu trúc thơ, nhưng không phải lúc nào cũng được thể hiện theo cách dễ nhận biết ngay khi đọc lướt. Muốn cảm nhận đầy đủ nhịp điệu và cách gieo vần, người đọc cần chú ý đến sự liên kết giữa các câu, các dòng thơ cũng như cách tổ chức ngôn ngữ của tác giả.

Trần Đăng Khoa và những tác phẩm quen thuộc trong sách giáo khoa

Trần Đăng Khoa là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, đặc biệt ở mảng sáng tác dành cho thiếu nhi. Ông bắt đầu làm thơ từ khi còn nhỏ, sớm được công chúng biết đến và được gọi bằng danh xưng "thần đồng thơ". Những sáng tác của ông thường khai thác các hình ảnh gần gũi trong đời sống như cây cối, con vật, làng quê, gia đình và thiên nhiên, qua đó thể hiện khả năng quan sát tinh tế cùng trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ.

Một số tác phẩm của Trần Đăng Khoa đã được đưa vào chương trình SGK tiểu học, trở thành những bài thơ quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Có thể kể đến Ò… Ó… O, Tiếng võng kêu, Cây dừa, Khi mẹ vắng nhà, Mẹ ốm, Mưa, Trăng ơi… từ đâu đến? và Hạt gạo làng ta.

Sức sống của những tác phẩm này không chỉ đến từ cách gieo vần hay nhịp thơ mà còn nằm ở hình ảnh giàu sức gợi và cảm xúc trong trẻo. Qua cách nhìn của nhà thơ, những sự vật bình dị trong đời sống thường ngày được tái hiện sinh động, giúp trẻ dễ liên hệ với thế giới xung quanh và nuôi dưỡng khả năng quan sát, tưởng tượng.

Việc lựa chọn tác phẩm văn học đưa vào SGK luôn có thể trở thành chủ đề trao đổi, nhất là khi chương trình học và cách tiếp cận kiến thức có những thay đổi qua từng giai đoạn. Phụ huynh có thể đặt câu hỏi về độ khó, ngôn ngữ hay phương pháp giảng dạy để tìm cách hỗ trợ con học tập tốt hơn. Tuy nhiên, khi đánh giá một tác phẩm, việc đọc kỹ nội dung và tìm hiểu đặc điểm thể loại là điều cần thiết.

Từ một nhận xét về việc học thơ của trẻ, câu chuyện lần này nhắc lại một nguyên tắc tưởng chừng đơn giản: không nên vội kết luận về chất lượng một tác phẩm chỉ vì theo "trend" hay qua cảm nhận ban đầu. Với văn học, đôi khi cần đọc chậm hơn, quan sát kỹ hơn để nhận ra những giá trị không dễ thấy ngay ở lần tiếp xúc đầu tiên.