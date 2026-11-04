Thấy cảnh mẹ cho bé 5 tuổi xem điện thoại ở quán phở, tôi buột miệng góp ý và nhận cái kết không ngờ

Câu chuyện chỉ bắt đầu từ chiếc điện thoại trên tay một đứa trẻ, nhưng lại khiến bữa sáng của tôi trở nên nặng nề bởi phản ứng của người mẹ.

Sáng cuối tuần, tôi ghé vào một quán phở gần nhà để ăn sáng. Quán không quá đông, tôi chọn chiếc bàn ở góc trong cùng, vừa gọi một bát phở bò vừa tranh thủ đọc tin tức trên điện thoại. Ngồi cách tôi không xa là một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi đi cùng một cậu bé chừng 5 tuổi. Nhìn qua, tôi đoán đó là hai mẹ con vì người phụ nữ liên tục gắp thịt, thổi nguội rồi đẩy bát phở về phía đứa trẻ.

Ban đầu, tôi cũng chẳng để ý nhiều đến câu chuyện của họ. Thế nhưng, khi bát phở vừa được mang ra, cậu bé đã được mẹ đưa cho một chiếc điện thoại để xem. Đứa trẻ vừa cúi xuống ăn, vừa dán mắt vào màn hình, thỉnh thoảng còn cười khúc khích trước những hình ảnh đang phát. Trong khi đó, người mẹ ngồi đối diện, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả với một người phụ nữ khác. Hai người dường như có rất nhiều chuyện để nói, thi thoảng còn cười lớn mà không chú ý đến con.

Điều khiến tôi thực sự bận tâm là nội dung cậu bé đang xem. Từ vị trí ngồi của mình, tôi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại có một chương trình hoạt hình với những cảnh đánh đấm, rượt đuổi, nhân vật sử dụng vũ khí và liên tục tấn công nhau. Có đoạn hình ảnh khá dữ dội, kèm theo âm thanh la hét khiến tôi cảm thấy không phù hợp với một đứa trẻ mới 5 tuổi. Cậu bé thì chăm chú theo dõi, thậm chí còn bắt chước động tác của nhân vật trên màn hình.

Tôi vốn nghĩ người mẹ có thể không biết con đang xem gì vì mải nói chuyện với bạn. Thấy vậy, tôi quyết định lên tiếng nhắc nhở. Tôi nói khá nhẹ nhàng rằng trẻ con ở tuổi này xem điện thoại nhiều đã không tốt, nếu nội dung lại có những cảnh bạo lực thì càng nên chú ý. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng mình nhắc một câu để người mẹ để tâm hơn, chứ không có ý can thiệp hay phán xét cách chị ấy nuôi dạy con.

Thế nhưng, phản ứng nhận lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Người phụ nữ lập tức quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu rồi hỏi tôi có quyền gì mà nhìn vào điện thoại của người khác. Chị nói con chị xem gì, chị đều biết, không cần một người xa lạ ngồi bàn bên phải dạy bảo. Thậm chí, chị còn buông lời rằng tôi thật vô duyên, ăn sáng không lo ăn lại thích soi mói chuyện nhà người khác.

Ảnh minh họa được tạo bới AI.

Tôi khá sững sờ trước cách phản ứng ấy. Tôi cố giải thích rằng mình chỉ vô tình nhìn thấy nội dung trên màn hình, thấy không phù hợp với trẻ nhỏ nên mới góp ý. Nếu chị đã biết con đang xem gì thì tôi cũng không có ý kiến thêm. Nhưng người phụ nữ dường như không muốn nghe. Chị tiếp tục nói rằng thời buổi này nhiều người rảnh rỗi quá mức, chuyện nhà mình chưa chắc đã tốt đẹp mà cứ thích xen vào chuyện người khác.

Người bạn đi cùng chị lúc này mới lên tiếng, khuyên cả hai bình tĩnh. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, chị còn quay sang nói với bạn rằng bây giờ nuôi con khó lắm, chỉ cần cho trẻ xem điện thoại một chút cũng có người đánh giá. Tôi không muốn biến một buổi sáng bình thường thành cuộc tranh cãi nên đành im lặng, cúi xuống ăn nốt bát phở của mình. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, không phải vì bị mắng mà vì cách một lời góp ý thiện chí lại bị nhìn nhận thành sự xúc phạm.

Điều đáng nói là sau đó, khi tôi chuẩn bị đứng dậy ra về, cậu bé bất ngờ làm rơi chiếc thìa xuống sàn. Người mẹ lập tức quay sang nhắc con không được nghịch ngợm, nhưng mắt vẫn không rời cuộc trò chuyện với bạn. Cậu bé cúi xuống nhặt thìa, rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi chợt nghĩ, có lẽ điều đứa trẻ cần lúc ấy không chỉ là một chiếc điện thoại để ngồi yên trong lúc người lớn ăn uống, mà còn là sự quan tâm thực sự từ mẹ.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện vừa xảy ra. Tôi hiểu rằng mỗi gia đình có cách nuôi dạy con riêng, người ngoài không thể chỉ nhìn một khoảnh khắc rồi kết luận cha mẹ tốt hay xấu. Có thể người mẹ ấy thực sự biết nội dung con đang xem, cũng có thể chị chỉ đơn giản muốn con ngồi yên để mình được thoải mái trò chuyện. Nhưng nếu đã biết rõ, liệu chị có thực sự quan tâm đến những gì đang tác động lên suy nghĩ của con hay không?

Tôi không cho rằng mình có quyền quyết định một đứa trẻ nên xem gì, càng không muốn trở thành người thích dạy đời thiên hạ. Nhưng tôi vẫn nghĩ, khi thấy một điều có thể không tốt cho trẻ nhỏ, một lời nhắc nhở lịch sự không đáng bị xem là sự xúc phạm. Còn người làm cha mẹ, thay vì vội vàng nổi nóng trước góp ý của người khác, có lẽ cũng nên dành một chút thời gian để tự nhìn lại. Sau câu chuyện ở quán phở sáng hôm ấy, tôi tự hỏi liệu mình đã sai khi lên tiếng, hay ngày nay, đôi khi sự quan tâm của người xa lạ lại dễ dàng bị hiểu thành sự nhiều chuyện?

(Tâm sự của độc giả)