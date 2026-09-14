“Phú bà” Ngọc Loan lại khiến dân tình trầm trồ với bình hoa Trung thu toàn những loại hoa “xịn”

Không chỉ khéo tay, Ngọc Loan còn có gu chơi hoa khiến dân mạng liên tục phải xuýt xoa. Bình hoa Trung thu lần này được cô phối toàn những gam cam, vàng rực rỡ, ngập tràn các loại hoa và cành trang trí, nhìn vừa sang vừa đúng không khí lễ hội.

Mới đây, người đẹp Ngọc Loan tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý khi khoe thành quả cắm hoa mới trên trang cá nhân. Nếu những bình hoa trước mang vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch thì lần này, cô lựa chọn một phong cách hoàn toàn khác với sắc cam - vàng làm chủ đạo, mang đến cảm giác rực rỡ và ấm áp đúng tinh thần Trung thu.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1993 chia sẻ đơn giản: “Cắm 1 bình hoa rực rỡ trang trí Trung thu”. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng thành quả lại không hề “đơn giản”. Bình hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi kích thước ấn tượng, cách phối nhiều loại hoa và đặc biệt là bảng màu nổi bật.

Bình hoa ngập sắc cam vàng, nhìn là thấy Trung thu

Bình hoa lần này được Ngọc Loan kết hợp từ khá nhiều loại hoa và cành trang trí như chuối én, cẩm tú cầu khổng lồ, cúc mẫu đơn, hoa sao biển, cành lồng đèn, cành hoa chuối phượng hoàng...

Các loại hoa có hình dáng và kích thước khác nhau nhưng được thống nhất bởi những gam màu nóng như cam, vàng, đỏ cam. Nhờ vậy, tổng thể dù nhiều chi tiết vẫn tạo cảm giác hài hòa, không bị rối mắt. Những bông cẩm tú cầu khổng lồ tạo phần nền đầy đặn, cúc mẫu đơn mang đến những khối hoa tròn nổi bật, trong khi cành lồng đèn và các loại cành có dáng vươn cao giúp bình hoa có thêm chiều sâu.

Đặc biệt, những cành lồng đèn nhỏ xinh len giữa các tầng hoa càng khiến tổng thể mang đậm không khí Trung thu. Không cần bày biện quá nhiều đồ trang trí, chỉ một bình hoa lớn cũng đủ trở thành điểm nhấn cho không gian.

Dưới bàn tay khéo léo của Ngọc Loan, các loại hoa tưởng như khá “nhiều màu, nhiều kiểu” lại được kết hợp thành một tổng thể bắt mắt. Sắc cam vàng cũng vô tình tạo cảm giác rất ấm áp, gợi liên tưởng đến ánh đèn, trăng thu và những buổi tối đoàn viên.

Cư dân mạng liên tục xuýt xoa: “Quá mê!”

Bên dưới video, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho khả năng cắm hoa của Ngọc Loan. Không ít người còn nhận xét cô ngày càng khéo tay, mỗi lần xuất hiện một bình hoa mới lại khiến hội mê nhà đẹp, mê hoa có thêm một màn “hóng”.

Nhiều tài khoản hào hứng bình luận:

- “Mê chị nhất cái Tiktok này”, kèm biểu tượng thể hiện sự yêu thích.

- “Bà khéo tay thật sự”.

- “Đẹp quá. Hóng clip bánh nướng, bánh dẻo năm nay của chị aaa"

Có người lại tranh thủ nhắc đến một thú vui khác của Ngọc Loan trong dịp Trung thu năm nay: “Năm nay có clip làm bánh Trung thu nữa không chị, mê quá à”. Không chỉ mê bình hoa, nhiều người còn đặc biệt mong chờ những nội dung đời thường khác mà Ngọc Loan có thể chia sẻ trong mùa Trung thu. Một bình luận khá hài hước nhận được nhiều sự chú ý là: “Trời ơi quá mê hơn cả shop cắm”. Trong khi đó, có người lại khen theo kiểu rất “fan cứng”: “Ta nói gu bà sang gì là sang mà bà xinh ơi là xinh”.

Không khí phần bình luận càng rôm rả khi nhiều người không chỉ khen thành phẩm mà còn dành lời có cánh cho chính chủ. Một tài khoản viết: “Rực rỡ quá chị ơi, người cắm còn đẹp hơn hoa”, nhận được khá nhiều lượt tương tác. Một người khác hài hước: “Giờ hiểu sao có câu ‘khéo tay hay làm’ rồi đó...”.

Những phản hồi này cho thấy sức hút của các nội dung đời thường từ Ngọc Loan không chỉ nằm ở hình ảnh đẹp mắt. Nhiều người thực sự thích theo dõi cách cô chăm chút cho từng góc nhỏ, từ cắm hoa đến trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho những dịp lễ trong năm.

Nếu Trung thu thường gắn với đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo và mâm cỗ, thì với Ngọc Loan, một bình hoa rực rỡ cũng đủ để đưa không khí lễ hội vào nhà.

Điểm đáng chú ý là cô không chọn những gam màu pastel hay trắng kem vốn khá phổ biến trong các kiểu cắm hoa hiện đại, mà mạnh dạn sử dụng cam và vàng với cường độ màu cao. Cách lựa chọn này khiến bình hoa có cảm giác nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng thời rất hợp với không khí cuối hè đầu thu.

Qua loạt bình luận, có thể thấy cư dân mạng cũng đặc biệt thích phong cách này. Từ “khéo tay thật sự”, “rực rỡ quá” đến những lời trêu vui về độ “sang”, phần lớn đều dành phản ứng tích cực cho thành quả của nữ chủ nhân.

Và có lẽ với những người thích trang trí nhà cửa, đây cũng là một gợi ý thú vị cho Trung thu năm nay: Không nhất thiết phải bày thật nhiều đồ, chỉ cần một bình hoa đủ đẹp, chọn đúng màu sắc và đặt ở vị trí phù hợp, cả không gian đã có thể thay đổi hoàn toàn.

Còn với Ngọc Loan, sau bình hoa cam vàng rực rỡ này, cư dân mạng dường như đang tiếp tục chờ một thứ khác: Clip làm bánh Trung thu như chính nhiều người đã “đặt hàng” ngay dưới phần bình luận.