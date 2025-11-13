"Phú bà" Mailisa là ai?

Sáng 13/11, thông tin trên Dân Trí cho biết, lực lượng Công an đã xuất hiện tại trụ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM và chi nhánh tại tỉnh Đắk Lắk để tiến hành làm việc. Tại TPHCM, cảnh sát có mặt tại địa chỉ 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (nay thuộc quận Phú Nhuận). Cùng lúc, tại chi nhánh Mailisa trên đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an cũng đang làm việc bên trong.

Cũng theo Tiền Phong, ﻿hiện Công an TP.HCM chưa công bố nguyên nhân của đợt kiểm tra.

Ngày 13/11, ghi nhận của Lao Động, công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: Lao Động.

Mailisa là ai?

Mailisa không chỉ là tên của một chuỗi thẩm mỹ viện lớn tại Việt Nam, mà còn là tên gọi gắn liền với bà Phan Thị Mai (SN 1975), người đồng sáng lập và điều hành hệ thống này cùng với chồng là ông Hoàng Kim Khánh. Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) là người sáng lập và Tổng Giám đốc của chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa, được thành lập từ năm 1998.

Bà là một nhân vật có tiếng tăm trong ngành thẩm mỹ và trên mạng xã hội, nổi tiếng với sự giàu có, sở hữu biệt phủ và siêu xe. Ông Hoàng Kim Khánh là chồng của bà Phan Thị Mai, cũng là Tổng Giám đốc điều hành của hệ thống Mailisa và được biết đến là một đại gia có sở thích sưu tầm siêu xe.

Bà Phan Thị Mai - chủ thẩm mỹ viện Mailisa.

Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa hiện có nhiều chi nhánh trải dài khắp cả nước, cung cấp các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc và điều trị da công nghệ cao.﻿

Trên webisite của Thẩm mỹ Mailisa, tiểu sử đại gia Phan Thị Mai xuất thân trong 1 gia đình nghèo, làm nông tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà có 2 anh em, bố thì mất từ năm bà Mai chỉ mới 11 tuổi, mẹ thì không biết chữ.﻿

Xuất phát từ tuổi thơ gian khó và khát vọng thoát nghèo mãnh liệt, bà Phan Thị Mai đã bắt đầu hành trình lập nghiệp tại Sài Gòn. Ban đầu, bà làm công nhân giày da, sau đó là giúp việc và phụ quán lẩu dê, với mức lương tích cóp được là 900 nghìn đồng sau 3 tháng.

Từ ý tưởng kinh doanh nhỏ sau khi quan sát giá hột vịt lộn, bà Mai đã dùng số vốn đó để mở quán hột vịt lộn vỉa hè và kinh doanh thêm ốc, bắp nướng. Nhờ sự siêng năng, chú trọng chất lượng món ăn và phong cách phục vụ sạch sẽ, quán ngày càng đông khách.

Sau sự cố bị tịch thu hàng do lấn chiếm vỉa hè, bà Mai quyết định chuyển hướng. Bà kết hợp bán hàng ăn đêm và học nghề làm tóc vào ban ngày. Với sự cần cù và con mắt thẩm mỹ tốt, bà nhanh chóng trở thành thợ chính chỉ sau 6 tháng, rồi tự mở tiệm tóc riêng.

Mặc dù gặp khó khăn ban đầu về vốn và khách hàng, bà Mai vẫn kiên trì trau dồi kỹ năng và phục vụ chu đáo, dần dần thu hút được lượng khách ổn định. Không dừng lại ở làm tóc, bà tiếp tục học thêm trang điểm, phun xăm thẩm mỹ và chăm sóc da.

Cuối cùng, khi lượng khách tăng vượt quá khả năng phục vụ của tiệm nhỏ, bà Mai đã mở một tiệm lớn hơn tại 189 Huỳnh Văn Bánh, đánh dấu cột mốc quan trọng đưa bà trở thành một nhân vật lớn trên thị trường thẩm mỹ (sau này là hệ thống Mailisa).

Mailisa giàu có cỡ nào?﻿

Bà Mailisa bên chiếc siêu xe.

Bên cạnh chuỗi thẩm mỹ viện, "phú bà" Mailisa từng "khoe" biệt phủ tọa lạc tại phường Thới An, Quận 12, TP.HCM, với tổng diện tích đất và sân vườn lên đến hơn 4.000m². Công trình được cho là đã mất hơn 6 năm để hoàn thiện.﻿

Bà Mailisa cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh sở hữu một bộ sưu tập siêu xe cá nhân thuộc hàng đắt giá và độc đáo nhất Việt Nam, ước tính tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý nhất trong garage của họ là chiếc Koenigsegg Regera, một chiếc Megacar độc nhất vô nhị tại Việt Nam với giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn bao gồm nhiều siêu phẩm hàng hiếm khác như McLaren Senna (một trong hai chiếc tại Việt Nam), các mẫu Ferrari đắt tiền như SF90 Stradale và 488 Pista Spider, cùng với chiếc Lamborghini Aventador S được độ lại.

Sự đồ sộ của bộ sưu tập này, bao gồm cả những chiếc xe siêu sang như Bentley, không chỉ thể hiện sự giàu có mà còn được ông Khánh sử dụng thường xuyên trong các sự kiện roadshow của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa.﻿