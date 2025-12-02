Phú bà giàu ngầm showbiz khiến Tùng Dương nói 1 câu

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ - người được cho là phú bà giàu ngầm của showbiz với khối tài sản kếch xù.

Tại chương trình, nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp: "Chính bài hát tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng lại trở thành hiện tượng.

Mỹ Lệ

Và cơn mưa tới là một hiệu ứng rực rỡ mà tôi không ngờ đến.Bài hát sau đó cũng trở thành cú hích để tôi tỏa sáng tại chương trình Bài hát tôi yêu của VTV, giúp tên tuổi tôi đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Tiếp nối thành công, Vầng trăng đêm trôi trong album Mưa trên cuộc tình trở thành ca khúc hot suốt một thời gian dài, khẳng định vị trí của tôi trong dòng nhạc pop ballad Việt Nam.

Với tôi, mỗi bài hát đều là một đứa con tinh thần và đều đáng trân quý theo cách riêng. Có thời điểm, khi Vietnam Idol và các chương trình âm nhạc đang ở giai đoạn sôi động nhất, rất nhiều thí sinh đã lựa chọn ca khúc của tôi để dự thi.

Thậm chí, Tùng Dương còn nói: "Đêm nay giống liveshow của Mỹ Lệ hơn là đêm thi của các bạn thí sinh". Đó là những khoảnh khắc khiến tôi vô cùng tự hào về dấu ấn âm nhạc của mình".

Là một trong những ca sĩ Vpop được đào tạo bài bản, Mỹ Lệ cho rằng: "Học thuật chính là vũ khí bền vững. Một ca sĩ có thể nổi nhờ một bản hit, nhưng để đi đường dài thì cần nền tảng.

Học thuật giúp ca sĩ có tư duy âm nhạc văn minh, lựa chọn đúng bài hát và định hình phong cách. Tuy nhiên, sự bài bản đôi khi cũng khiến đối tượng khán giả bị thu hẹp. Bù lại, theo tôi, tư duy, chiến lược hình ảnh và thái độ làm nghề nghiêm túc sẽ giúp nghệ sĩ tạo dấu ấn bền lâu".

Một thời, hình ảnh Mỹ Nhân Ngư trong các MV của Mỹ Lệ trở thành biểu tượng. Nữ ca sĩ cho biết: "Đó là định hướng đã được tính toán. Đó là phong cách tinh tế, sâu sắc mà tôi thể hiện. Hình ảnh cũng là cách ghi dấu tên tuổi trong lòng khán giả.

Trước cả khi thị trường nhạc Việt bùng nổ về MV, tôi đã mạnh dạn đầu tư chỉn chu vào sản phẩm hình ảnh, điều hiếm thấy thời điểm bấy giờ. Sự táo bạo ấy không chỉ thể hiện sự tôn trọng khán giả mà còn mở đường cho xu hướng sản xuất MV chuyên nghiệp sau này.

Hiện tại, tôi muốn mang đến nét đẹp âm nhạc tinh lọc và sâu lắng hơn. Tôi không cần chứng minh tôi là ca sĩ Mỹ Lệ nữa. Mình không cần phải nói với khán giả rằng là tôi ra nhạc mới đây hay giải thích bài hát mới của mình như thế nào. Đã qua thời điểm mà tôi phải chứng minh.

Trong thời gian tới, tôi sẽ giới thiệu chuỗi album Vol.1 Vol.2 Vol.3, trong đó nổi bật là dự án hòa tấu O'mileh - The Unsung Voice. Album gồm những bản nhạc không lời, được thể hiện bằng "giọng hát thứ hai" của tôi - tiếng đàn cello. Tôi đã ấp ủ từ những ngày đầu đi hát. Đây là thời điểm tôi trở về sâu nhất với bản ngã âm nhạc của mình.

Hai ca sĩ trẻ mà Mỹ Lệ muốn song ca cùng là Văn Mai Hương và Lâm Bảo Ngọc".