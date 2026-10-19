Phớt lờ cảnh báo từ TT Trump, Ukraine giội 1.015 UAV vào Nga: Moscow đánh chặn quy mô lớn

Ukraine tiến hành một trong những đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó có các mục tiêu tại thành phố St. Petersburg.

1.015 UAV Ukraine tập kích Nga

Đêm thứ Bảy 17/10, Ukraine đã phát động một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất năm nay nhằm vào Nga, nhắm vào một kho chứa dầu quan trọng, bất chấp yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine phải ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Theo AP, Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov cho biết vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ Ozon và trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ VK cũng bị nhắm mục tiêu, theo thông tin từ các doanh nghiệp liên quan.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 1.015 UAV Ukraine trên 15 khu vực của Nga, bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen.

Đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép yêu cầu Ukraine dừng các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ Nga. Ông Trump cho rằng những đòn đánh này góp phần làm phức tạp tình hình năng lượng, trong lúc giá nhiên liệu tại Mỹ chịu sức ép từ cuộc chiến với Iran và những gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công trên không vào kho chứa dầu ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Kiev không thể đơn phương ngừng tấn công khi Nga vẫn tiếp tục đánh vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo Reuters ngày 18/10, ông Zelensky tuyên bố Nga đã tiến hành 76 cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng, dầu mỏ và khí đốt của Ukraine trong một tuần, kể từ khi ông Trump thông báo về thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng.

Những đòn đánh mới nhất, theo nhà lãnh đạo Ukraine, đã ảnh hưởng đến các trạm biến áp tại những vùng Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi và Odesa.

Nhà Trắng cân nhắc trong 60 ngày

Trong lúc Ukraine tiếp tục tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, chính quyền Tổng thống Donald Trump lại có động thái khiến Kiev thất vọng: Tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga theo đạo luật Graham.

Theo Reuters ngày 18/10, ông Trump ký sắc lệnh hôm 16/10, tạm gác các biện pháp vốn dự kiến có hiệu lực vào tuần tiếp theo. Những biện pháp này bao gồm trừng phạt hàng hóa Nga và áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia mua dầu khí Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio giải thích Washington cần thời gian để đánh giá hệ quả kinh tế của việc triển khai các biện pháp nói trên.

“Tôi nghĩ Tổng thống muốn sử dụng khoảng thời gian 60 ngày để phân tích việc áp đặt cả các biện pháp trừng phạt lẫn thuế quan sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu, thậm chí cả nền kinh tế Mỹ”, ông Rubio nói với các phóng viên trước khi lên đường tới Uzbekistan.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, vấn đề không chỉ nằm ở Nga. Các biện pháp thuế quan còn có thể ảnh hưởng đến những quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ - một đối tác quan trọng của Washington nhưng vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu mỏ Nga.

Ông Rubio cũng bảo vệ thỏa thuận riêng về việc Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ, cho rằng nguồn nhiên liệu này vẫn sẽ được bán ra thị trường quốc tế dù Washington có tham gia mua hay không.

“Lượng dầu diesel đó, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ được bán. Khác biệt duy nhất là Mỹ sẽ nhận được bao nhiêu trong số đó”, ông Rubio nói.

Nhà ngoại giao Mỹ đồng thời nhấn mạnh những cuộc xung đột hiện nay đang tác động lẫn nhau, từ Trung Đông đến Ukraine, khiến việc điều hành chính sách năng lượng và trừng phạt trở nên phức tạp hơn.

“Những cuộc xung đột trên khắp thế giới đang bắt đầu va chạm với nhau”, ông Rubio nhận định.

Trong khi đó, ông Trump khẳng định quyết định cuối cùng về các biện pháp trừng phạt vẫn chưa được đưa ra. “Nhiều người trong số các bạn vẫn chưa biết quyết định của tôi là gì. Nhưng rồi chúng ta sẽ tìm ra, và các bạn cũng sẽ biết”, ông nói với phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Đối với Kiev, việc Washington tạm gác trừng phạt không đơn thuần là một quyết định kinh tế. Tổng thống Zelensky cảnh báo động thái này có thể khuyến khích Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự và kéo dài cuộc xung đột.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục tấn công.