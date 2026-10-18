“Ủng hộ” 1 cốc bia mỗi năm để giúp Ukraine: Lãnh đạo một nước NATO nói “đó là cái giá của sự sống”

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs kêu gọi người dân châu Âu bớt một cốc bia mỗi năm và dành số tiền tiết kiệm được để hỗ trợ Ukraine.

Theo ông, khoản chi tưởng chừng nhỏ với người châu Âu có thể mang ý nghĩa sống còn đối với người Ukraine, trong bối cảnh Kiev tiếp tục cần viện trợ tài chính và quân sự trước mùa đông.

Uống ít hơn 1 cốc bia để cứu người Ukraine

Phát biểu với báo giới tại Brussels hôm 15/10, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đưa ra lời kêu gọi người dân châu Âu đóng góp thêm cho Ukraine bằng cách hy sinh một khoản chi tiêu rất nhỏ trong đời sống thường ngày.

Theo hãng tin Reuters, ông Kulbergs so sánh chi phí hỗ trợ Ukraine với giá một cốc bia mỗi năm đối với mỗi người châu Âu.

“Đó là một cốc bia ít hơn mỗi năm đối với một người châu Âu. Chúng ta có thể chi trả được điều đó. Nhưng Ukraine cần khoản tiền này ngay bây giờ”, ông nói.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs. Ảnh: Saeima

Thông điệp của nhà lãnh đạo Latvia không chỉ dừng ở việc kêu gọi quyên góp. Ông muốn người dân châu Âu nhìn nhận viện trợ Ukraine như một vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích chung của toàn châu lục, thay vì chỉ cân nhắc những bất tiện về tài chính đối với mỗi cá nhân.

Theo Interfax-Ukraine, ông Kulbergs cho rằng người châu Âu nên bớt tập trung vào sự thoải mái của bản thân, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến những lợi ích chung của châu Âu. Ông nhấn mạnh viện trợ Ukraine đòi hỏi tiền bạc, nhưng điều quan trọng là Kiev cần nguồn lực đó ngay lúc này.

Nhà lãnh đạo Latvia nói thêm: “Một cốc bia đó chỉ là một khoản chi phí. Nhưng ở Ukraine, đó là cái giá của sự sống”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng ta uống ít hơn, ở đó sẽ có thêm những sinh mạng được cứu. Mọi chuyện đơn giản như vậy”.

Mùa đông mang tính quyết định, châu Âu tiếp tục bàn cách hỗ trợ Kiev

Trong cuộc trao đổi với báo giới, ông Kulbergs cũng cảnh báo về tầm quan trọng của mùa đông sắp tới đối với Ukraine và an ninh châu Âu.

“Đây là mùa đông mang tính quyết định đối với Ukraine, và nếu Ukraine vẫn vững mạnh, châu Âu cũng sẽ vững mạnh. Nếu Ukraine không vững mạnh, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn”, ông nói, theo The New Voice of Ukraine ngày 15/10.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU tập trung tại Brussels để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có nhu cầu tài chính của Ukraine cho năm 2027 và việc tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Reuters cho biết các lãnh đạo EU dự kiến thảo luận về nhu cầu tài chính của Ukraine trong năm tới. Tuy nhiên, cuộc họp cũng diễn ra giữa lúc các nước thành viên còn bất đồng về ngân sách chung, giá năng lượng cao và cách phân bổ nguồn lực cho những ưu tiên khác nhau.

Ngoài hỗ trợ tài chính, Thủ tướng Latvia còn nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga. Theo Ukrainska Pravda, ông kêu gọi châu Âu duy trì viện trợ cho Kiev và có lập trường cứng rắn hơn đối với Moscow.

Latvia cũng đã có những động thái hỗ trợ cụ thể. Ukrainska Pravda cho biết đầu tháng 10, chính phủ Latvia phê duyệt viện trợ nhân đạo cho Ukraine, gồm thiết bị y tế phục vụ chăm sóc bệnh nhân, cấp cứu và xe cứu thương.

Bộ Kinh tế Latvia đồng thời dự kiến sử dụng phần kinh phí còn lại để mua thêm 12 máy phát điện diesel cho Ukraine, bên cạnh kế hoạch cung cấp máy phát điện trước đó cho tỉnh Chernihiv.

Những khoản hỗ trợ này cho thấy lời kêu gọi của ông Kulbergs được đưa ra trong bối cảnh Latvia đang thúc đẩy cả viện trợ thiết thực lẫn sự ủng hộ rộng hơn của châu Âu.

Dẫu vậy, việc người dân châu Âu có thể đóng góp tương đương giá một cốc bia mỗi năm không đồng nghĩa với việc bài toán tài chính của Ukraine sẽ được giải quyết. Nhu cầu hỗ trợ của Kie còn phụ thuộc vào các quyết định ngân sách, cam kết của từng chính phủ và cơ chế phân bổ viện trợ của EU.







