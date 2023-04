Phỏng vấn 233 triệu phú tự thân, hóa ra cứ 10 người sẽ có 7 người cùng thuộc tuýp này‏

‏Là một tay bút tài chính có tiếng, đồng thời cũng là chủ tịch Cerefice and Company, một trong những công ty tài chính hàng đầu ở New Jersey (Mỹ), Thomas C. Corley thường có cơ hội tiếp xúc với nhiều người thuộc tầng lớp giàu có.‏‏

Chính điều này tạo cơ hội để Thomas không ngừng được gặp gỡ, trò chuyện và phỏng vấn sâu với nhiều triệu phú tự thân. Những kinh nghiệm được đúc rút sau mỗi cuộc phỏng vấn đều được tác giả viết trong loạt sách về thói quen tài chính của người giàu. ‏

‏Trong số những người giàu có đã nhận phỏng vấn, hầu hết họ đều có giá trị tài sản ròng trung bình lên tới hàng triệu USD. Họ không nhận thừa kế, trúng xổ số hay có bất cứ tài sản quyên tặng nào. Tất cả đều là số tiền tự kiếm được và tích lũy, trong khoảng thời gian trung bình là 12 năm. ‏

‏Sau khi được chia sẻ về những thói quen sống thường có, Thomas nhận ra, có tới 70% trong nhóm người này sở hữu những đặc điểm chung. Đây có thể chính là bí quyết để làm nên sự giàu có của họ.‏

‏Đặc điểm làm nên những triệu phú tự thân‏

‏1. Không bao giờ có tư duy "làm thuê"‏

‏Những người giàu tự thân thường thích làm việc cho bản thân. ‏

‏Cho dù ở giai đoạn đầu đời, khi còn làm thuê tại các công ty, họ vẫn luôn làm việc chăm chỉ với tinh thần: Mình đang làm việc cho lợi ích của bản thân, chứ không chỉ vì sự chỉ đạo của người quản lý hoặc người sử dụng lao động. ‏

‏Họ cũng là người thích làm mọi việc theo cách của riêng mình, có sự sáng tạo và tự ý thức về sự phát triển mỗi ngày.‏‏

2. Làm gì cũng có mục tiêu‏

‏Điều mà những người giàu tự thân muốn chỉnh là cảm giác tự thỏa mãn khi hoàn thành các mục tiêu, chứ không chỉ cố gắng hoàn thành chúng. Do đó, không khó hiểu tại sao họ thường xuyên đặt ra các mục tiêu hàng ngày, hàng tháng, thậm chí hàng năm và dài hạn hơn kể. ‏

‏3. Chủ động "update" bản thân ‏

‏Theo chia sẻ, đa số nhóm người này thường dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để thực hiện các hoạt động giúp ích cho quá trình phát triển bản thân. Chẳng hạn như đọc sách, tập thể dục, tham gia hội thảo, tham gia lớp học và xây dựng mạng lưới quan hệ…‏

‏4. Tiêu tiền khôn ngoan‏

‏Để sở hữu được một gia tài, họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn phải giỏi chi tiêu. Trong đó, không chi tiền cho những thứ bạn không cần thiết là điều cơ bản nhất. Bản thân những người được nghiên cứu đều rất ít khi đi ăn tối tại các nhà hàng sang trọng hoặc mua hàng hóa xa xỉ, trừ những dịp trọng đại.‏

‏5. Sở hữu sự bền bỉ đáng kinh ngạc‏

‏Khi bạn nhìn thấy những doanh nhân thành công, đừng ghen tị với sự giàu có mà hãy kinh ngạc vì sự bền bỉ của họ. Hầu hết những người giàu đều hiểu tầm quan trọng của việc học hỏi từ thất bại, kinh nghiệm có thể giúp bạn thành công hơn. ‏

‏Trong nghiên cứu, nhiều người theo đuổi ước mơ sẽ ghi lại những câu chuyện thành công ấn tượng của họ. Khi họ phải đối mặt với những trở ngại dường như không thể vượt qua một lần nữa, họ sẽ lấy tấm gương thành công để khích lệ bản thân.‏

‏Những điều sẽ cản trở con đường làm giàu‏

‏Việc tạo ra của cải và giữ được chúng chưa bao giờ là dễ dàng. Để đạt được thành công đòi hỏi bạn phải chịu đựng áp lực rất lớn về thể chất và tinh thần. ‏

‏Theo thống kê, có 4 điều sau đây là những trở ngại lớn nhất đối với việc làm giàu mà mọi người thường gặp phải:‏

‏Thời gian làm việc dài: Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người giàu có tự thân này làm việc từ 65 đến 75 giờ một tuần. Để tích lũy được khối tài sản của mình trong vòng 12 năm, hầu như họ luôn sẵn sàng làm việc cả vào cuối tuần và ngày lễ. ‏

‏Những giờ làm việc kéo dài này ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả mối quan hệ với gia đình và bạn bè thân thiết nhất.‏

‏Lối sống căng thẳng: Trước khi ước mơ thành hiện thực, thu nhập của họ khó có thể đủ sống một cách thoải mái, dẫn đến căng thẳng tài chính rất lớn. Điều này đặc biệt khó khăn đối với những người đã có gia đình. ‏

‏Việc bước chân ra khỏi vùng an toàn quá sớm cũng khiến bạn gần như không thể kiếm được một mức lương ổn định. Một số trong nghiên cứu thậm chí phải dùng "lẹm vào" khoản tiết kiệm của mình trong một thời gian dài.

‏Rủi ro cao: Trước khi thành công, con đường theo đuổi ước mơ cũng giống như đánh cược. Họ sẵn sàng dồn mọi nguồn lực có được để theo đuổi ước mơ, thậm chí từ bỏ nhà cửa, xe hơi, tiền tiết kiệm để đổi lấy những cơ hội không thể đảm bảo thành công. ‏

‏Trên thực tế, hơn một nửa số người trong cuộc nghiên cứu cho biết họ đã thất bại vài lần và dẫn đến phá sản.‏

‏Giảm động lực: Bạn sẽ gặp nhiều người không có thái độ tiêu cực tới mục tiêu và định hướng của mình. Người ta sẽ nói với bạn rằng "không thể thành công được đâu", "sao không làm thuê cho ổn định"... ‏

‏Và khi những lời này đến từ những người thân thiết nhất, nó sẽ làm lung lay động lực để hướng tới ước mơ của bạn.‏

-------------

*Theo Business Times‏