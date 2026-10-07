Phòng tuyến Nga bị vỡ, Ukraine đột kích sâu hơn 20km ở Lyman?

Ukraine được cho là đã đột kích thành công, tiến sâu 21-23km ở hướng Lyman, giành lại nhiều khu vực và tạo sức ép mới lên tuyến phòng thủ Nga.

Trên bản đồ của DeepState, vùng màu xanh là khu vực Ukraine mới phản công giành lại

Theo phân tích của Topwar, hướng Lyman đang nổi lên như khu vực mà lực lượng Ukraine đạt được bước tiến đáng kể nhất trong vài tuần qua. Những diễn biến trên chiến trường cho thấy quân đội Ukraine đã tiến sâu về phía đông tới 21-23km kể từ khoảng đầu tháng 8.

Đà tiến này giúp Ukraine giành lại một loạt khu dân cư, trong đó có Drobyisheve, Yarova, Stavky và phần lớn Lyman.

Đồng thời, lực lượng Nga được cho là đã phải lùi khỏi Mykolaivka, nằm về phía Đông Sloviansk. Khu định cư này có ý nghĩa đặc biệt bởi Mykolaivka nằm trong phạm vi rộng lớn của vùng đô thị Sloviansk-Kramatorsk.

Một diễn biến đáng chú ý khác là Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát khu rừng Sviati Hory, thuộc vườn quốc gia cùng tên.

Các cuộc giao tranh cường độ cao đã khiến khu vực rừng bị tàn phá đáng kể, nhưng các đơn vị Ukraine đang cố gắng khôi phục tuyến phòng thủ tại đây nhằm củng cố vị trí và tạo bàn đạp cho những bước tiến tiếp theo.

Theo những thông tin được Topwar dẫn lại, mục tiêu tiếp theo của lực lượng Ukraine là tuyến Terny-Torske. Nếu đạt được mục tiêu này, Ukraine có thể tìm cách mở đường tiến về Kreminna thuộc Lugansk, tương tự hướng đột phá mà họ từng thử nghiệm vào mùa Thu năm 2022.

Đây được xem là một nguy cơ đáng chú ý đối với hệ thống phòng thủ Nga, bởi khi đó, các lực lượng Nga từng phải rất nỗ lực mới có thể chặn được đà tiến của Ukraine tại khu vực Kreminna-Svatove.

Hiện Ukraine một lần nữa tìm cách tạo sức ép, trước hết nhằm thăm dò độ vững chắc của tuyến phòng thủ Nga.

Topwar nhận định tình hình tại Lyman đang phức tạp và việc đánh giá thấp lực lượng cũng như ý đồ của Ukraine có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với mặt trận ở khu vực này.

Một yếu tố khiến tình hình trở nên khó khăn là thời điểm Ukraine mở cuộc phản kích, các đơn vị Nga tại khu vực đang tập trung tiến công về phía vùng đô thị Sloviansk-Kramatorsk.

Theo bài viết, tuyến phòng thủ Nga quanh Lyman khi đó chưa kịp củng cố hoàn chỉnh, các đơn vị Nga thậm chí đang tiến hành rà phá bom mìn để chuẩn bị cho giai đoạn tiến công tiếp theo, tạo điều kiện để Ukraine tận dụng khoảng trống và tung đòn phản kích.

Do đó, để ngăn Ukraine mở rộng kết quả đạt được, Topwar cho rằng Nga cần tăng cường hỏa lực nhằm vào các tuyến đường tiếp tế và những tuyến vận chuyển lực lượng tới Lyman, đặc biệt từ phía Sloviansk và Izium thuộc tỉnh Kharkiv.

Theo Topwar.ru



