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Phòng trọ 2 giường đơn công ty cấp cho nữ kế toán SN 2002 khiến cô không ngủ nổi

Trần Hà
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Nữ nhân viên này sinh năm 2002. Cô cho biết công ty bao ăn, bao ở, 1 tuần có hai ngày nghỉ nên cảm thấy mức lương hiện tại là phù hợp, để dành thời gian nhiều hơn cho bản thân.

Phòng trọ 2 giường đơn công ty cấp cho nữ kế toán SN 2002 khiến cô không ngủ nổi - Ảnh 1.

Cô gái có tài khoản Xiaohongshu tên Hoa Hoa, sinh năm 2002, là kế toán tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Cô cho biết sau khi tốt nghiệp đại học vào năm ngoái thì bắt đầu công việc tại công ty hiện tại từ vị trí thực tập sinh và đến nay đã có khoảng 1,5 năm làm việc.

Mức lương thực nhận của cô khoảng 2.900 NDT/tháng (khoảng 11,2 triệu đồng). Công việc có thời điểm rất bận nhưng cũng có lúc khá nhàn. Cô được nghỉ 2 ngày mỗi tuần.

Phòng trọ 2 giường đơn công ty cấp cho nữ kế toán SN 2002 khiến cô không ngủ nổi - Ảnh 2.

Hoa Hoa trên đường đi làm.

Theo Hoa Hoa mức lương này không cao, thậm chí là thấp hơn so với nhiều công ty trong khu vực, song lại khiến cô hài lòng vì các khoản đãi ngộ ở công ty này. Đó là bao ăn và bao ở, giúp cô tiết kiệm được vài nghìn nhân dân tệ.

Theo đó, sau khi lên nhân viên chính thức, công ty cấp cho nữ nhân viên một phòng trọ với giá 0 đồng. Song, 1 phòng có hai người ở, 2 giường đơn.

Nhưng sống chung lâu dài lại phát sinh một vấn đề rất đời thường: hai người có lịch sinh hoạt hoàn toàn khác nhau.

Phòng trọ 2 giường đơn công ty cấp cho nữ kế toán SN 2002 khiến cô không ngủ nổi - Ảnh 3.
Phòng trọ 2 giường đơn công ty cấp cho nữ kế toán SN 2002 khiến cô không ngủ nổi - Ảnh 4.

Bên trong căn phòng do công ty cấp cho nữ nhân viên.

Cô cho biết bản thân có thói quen đi ngủ sớm, trong khi bạn cùng phòng thường ngủ muộn. Có những hôm đã hơn 23h, người này vẫn tắm rửa, sấy tóc trong phòng. Với người muốn đi ngủ sớm, những âm thanh và ánh sáng phát sinh vào thời điểm này khiến việc nghỉ ngơi trở nên khó khăn. Căn phòng vốn được xem là nơi để trở về sau giờ làm lại không hoàn toàn mang đến cảm giác thư giãn như cô mong muốn.

Từ chuyện giờ giấc, cô bắt đầu cân nhắc một lựa chọn khác: xin công ty cho ở riêng.

Điều này đồng nghĩa với việc Hoa Hoa sẽ phải trả thêm tiền. Sau đó, cô được công ty sắp xếp cho một căn phòng đơn có giá 800 NDT/tháng (khoảng 3,1 triệu đồng). CÔng ty sẽ hỗ trợ 1 nửa, còn Hoa Hoa trả một nửa, khoảng 400 NDT/tháng (1,55 triệu đồng), tương đương khoảng 14% thu nhập của cô.

Vì vậy, trước đó cô từng khá phân vân: tiếp tục ở ghép để tiết kiệm hay bỏ thêm tiền để có một căn phòng riêng?

Cuối cùng, cô vẫn chọn ra ở riêng.

Không còn phải điều chỉnh giờ ngủ theo người khác, cô bắt đầu lên kế hoạch cải tạo căn phòng nhỏ thành không gian sống của riêng mình.

Phòng trọ 2 giường đơn công ty cấp cho nữ kế toán SN 2002 khiến cô không ngủ nổi - Ảnh 5.

Hoa Hoa trong căn phòng mới.

Với một người thích vận động, thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa. Trước đây, cô phải ra khu vực cầu thang bên ngoài để tập thể dục vì trong phòng chung không có đủ không gian và sự riêng tư. Sau khi chuyển sang phòng riêng, cô có thể tập luyện ngay tại nhà.

Cô cũng có thể tự trang trí căn phòng theo sở thích, sắp xếp đồ đạc theo cách mình muốn và quan trọng nhất là đi ngủ bất cứ lúc nào mình muốn.

Từ một căn phòng được cung cấp để đáp ứng nhu cầu ở của nhân viên, không gian này dần trở thành một “căn nhà nhỏ” đúng nghĩa đối với cô.

Phòng trọ 2 giường đơn công ty cấp cho nữ kế toán SN 2002 khiến cô không ngủ nổi - Ảnh 6.

Cô thoải mái sắp xếp căn phòng theo sở thích, tự tập thể thao tại nhà.

Với cô gái trẻ, việc bỏ thêm khoảng 1,55 triệu đồng mỗi tháng không chỉ đơn giản là đổi từ 2 giường thành 1 giường. Đó còn là khoản tiền để mua lại sự riêng tư, một lịch sinh hoạt phù hợp và cảm giác thực sự được nghỉ ngơi sau một ngày đi làm.

Câu chuyện của cô cũng cho thấy một khía cạnh khá thú vị của phúc lợi nhà ở cho nhân viên: công ty có thể cung cấp chỗ ở để giảm áp lực thuê nhà, nhưng với người trẻ, “có chỗ ở” và “có không gian sống phù hợp” đôi khi lại là hai chuyện khác nhau.

Ảnh: Xiaohongshu

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Tags

Xiaohongshu

Kế toán

Hồ Nam

Phúc Lợi

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