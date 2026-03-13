Phong trào thân Iran tuyên bố tấn công hai máy bay Mỹ

(Ảnh: Reuters)

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận, một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của nước này đã bị rơi ở phía Tây Iraq.

“Sự cố xảy ra trong không phận đồng minh, khi Mỹ đang tiến hành Chiến dịch Epic Fury. Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành”, CNN trích tuyên bố. “Có hai máy bay liên quan đến sự cố. Một chiếc đã bị rơi ở phía tây Iraq, và chiếc thứ hai đã hạ cánh an toàn. Nguyên nhân không phải do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực đồng minh gây ra”.

Tuy nhiên, phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công hai máy bay Mỹ. Trong đó, vụ bắn rơi chiếc KC-135 đầu tiên được cho là đã khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

“Trong 24 giờ qua, các chiến binh Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã sử dụng vũ khí thích hợp để nhắm mục tiêu vào một máy bay KC-135 thứ hai của Mỹ ở miền Tây Iraq. Phi hành đoàn của máy bay này đã may mắn thoát nạn, chỉ bị thương và hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay”, phong trào nói trên cho biết trong một tuyên bố.

Lầu Năm Góc chưa tiết lộ chi tiết về chiến dịch tìm kiếm cứu nạn chiếc KC-135 đầu tiên bị rơi, và cũng chưa cho biết có bao nhiêu người trên máy bay. Một quan chức Mỹ nói với CNN , rằng phi hành đoàn trên chiếc máy bay gặp nạn có ít nhất 5 người.

Bộ Chiến tranh Mỹ chưa tiết lộ loại máy bay thứ hai liên quan đến “sự cố”, nhưng theo CBS News , đó là một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và đã hạ cánh xuống Israel. Một bức ảnh chưa được xác minh, được cho là chụp tại một sân bay ở Tel Aviv, dường như cho thấy một số hư hại ở đuôi máy bay.

Hình ảnh được cho là đuôi máy bay Mỹ bị hư hại. (Ảnh: RT)

Theo Không quân Mỹ, phi hành đoàn của máy bay KC-135 thường bao gồm từ 3 đến 4 người: một phi công, một cơ phó và một người điều khiển cần tiếp nhiên liệu (có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho các máy bay khác trên không từ KC-135). Một số nhiệm vụ cũng yêu cầu có thêm hoa tiêu trong phi hành đoàn.

Mỹ đã điều động một số lượng lớn máy bay đến Trung Đông để tham gia các hoạt động nhằm vào Iran. Kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 28/2 đến nay, 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 150 binh sĩ khác bị thương.

Tuần trước, 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle Mỹ đã bị bắn rơi ở Kuwait trong một vụ bắn nhầm đồng minh. Tất cả 6 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn.