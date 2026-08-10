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Phong tỏa tài khoản ngân hàng, tịch thu khoản tiền liên quan nếu phát sinh giao dịch nhận, chuyển tiền sau

Linh San
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Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện hành vi này đối với tài khoản ngân hàng.

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Ảnh minh họa

Lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, các đối tượng tìm cách dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi mua bán, cho thuê hoặc yêu cầu giao thẻ, sim và thông tin xác thực để sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn dụ dỗ người dân mở tài khoản ngân hàng để mua bán, cho thuê. Các đối tượng thường yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mở tài khoản hoặc giao lại thẻ ATM, số điện thoại đăng ký và mã xác thực.

Những tài khoản này sau đó có thể bị sử dụng làm công cụ trung gian cho nhiều hoạt động phạm pháp như nhận, chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp; tổ chức đánh bạc, cá độ trực tuyến hoặc thực hiện các giao dịch xuyên biên giới nhằm che giấu dấu vết.

Cơ quan Công an khẳng định mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn.

Theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 7 năm, tùy tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ việc.

Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng.

Không chỉ đối mặt với án tù và thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn chịu hậu quả về danh dự và nhân thân.

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Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cần cảnh giác với các lời mời chào “việc nhẹ, lãi cao” hoặc “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” trên mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng hoặc có người lạ đề nghị sử dụng tài khoản của mình, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk﻿

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Tags

tài khoản ngân hàng

tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Đắk

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