Phong tỏa tài khoản ngân hàng, thậm chí mời lên công an làm việc nếu người dùng có hành vi này

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một số trường hợp người dân do cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc vì cả nể, muốn giúp đỡ bạn bè, người thân nên vô tình để tài khoản ngân hàng của mình bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Các hành vi này có thể liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thậm chí nghiêm trọng hơn là phục vụ cho hoạt động tài trợ khủng bố. Đây là vấn đề tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và trực tiếp tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính người dân.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng phạm tội thường tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn hoặc gặp trực tiếp để mời chào, dụ dỗ cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn phổ biến là hứa hẹn trả "tiền công", "hoa hồng" hấp dẫn nếu người dân đồng ý mở tài khoản rồi cung cấp thông tin đăng nhập hoặc giao quyền sử dụng. Chỉ với vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, nhiều người đã nhẹ dạ cung cấp thông tin cá nhân, vô tình tiếp tay cho hành vi phạm pháp.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng, công ty tài chính hoặc làm quen qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến để tạo lòng tin, sau đó dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản, mã xác thực hoặc nhờ mở hộ tài khoản. Một số trường hợp lợi dụng các mối quan hệ quen biết để "mượn tạm" tài khoản nhận tiền hoặc chuyển tiền giúp, nhưng thực chất là để rửa tiền hoặc tẩu tán tài sản do phạm tội mà có. Thậm chí, các đối tượng còn mạo danh bạn bè trên mạng xã hội để đề nghị "mượn tạm tài khoản", khiến nhiều người mất cảnh giác.

Sau khi chiếm được quyền sử dụng, các đối tượng dùng tài khoản này để nhận và chuyển tiền từ hoạt động lừa đảo, cá độ, rửa tiền hoặc các giao dịch trái phép khác. Đáng lo ngại, hành vi cho thuê, cho mượn hoặc để người khác sử dụng tài khoản ngân hàng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tiền mà còn có thể vô tình tiếp tay cho các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như tài trợ khủng bố – hành vi cung cấp, huy động hoặc chuyển giao tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc phục vụ hoạt động khủng bố.

Thực tế cho thấy, chủ tài khoản dù không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm hoặc không hưởng lợi vẫn có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nặng nề như bị phong tỏa tài khoản, bị mời làm việc với cơ quan chức năng, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 09/02/2026) hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào "việc nhẹ lương cao", nhờ nhận tiền hộ, chuyển tiền giúp hoặc đầu tư tài chính không rõ nguồn gốc. Việc giao tài khoản cá nhân cho người khác sử dụng, dù không hưởng lợi, vẫn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp đã lỡ cho mượn tài khoản hoặc phát hiện dấu hiệu bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản, tạm ngừng giao dịch; đồng thời đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo và phối hợp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, người dân cần thận trọng khi kết bạn, giao lưu, hẹn hò trực tuyến; lựa chọn các nền tảng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin và mức độ xác thực của đối phương. Không nên đặt niềm tin vào những người chưa từng gặp trực tiếp, chỉ liên lạc qua hình ảnh hoặc video. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần lưu giữ đầy đủ chứng cứ liên quan và trình báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk

Linh San