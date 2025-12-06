* Câu chuyện do chính người con dâu chia sẻ trên Xiaohongshu, nhanh chóng nhận hàng nghìn bình luận vì một khoảnh khắc nhỏ nhưng khiến nhiều người bỗng chững lại.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8 năm nay, nhưng phải đến gần đây khi mạng xã hội bắt đầu rộ lên những chủ đề về gia đình, về bố chồng - nàng dâu thì cô Lam (36 tuổi, sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc) mới quyết định kể lại câu chuyện của mình.

Ảnh minh họa.

Lam là một người phụ nữ mạnh mẽ theo đúng nghĩa mà cuộc đời buộc cô phải trở thành. Chồng cô mất sau một vụ tai nạn giao thông bất ngờ, để lại hai đứa nhỏ - một bé gái tiểu học, một bé trai mới vào mẫu giáo.

Nỗi đau lớn chưa kịp nguôi, Lam đã phải quay trở lại với vòng xoáy của cuộc sống: công việc, cơm áo, học hành của con. Trong nhà, chỉ còn ba người lớn: cô, bố chồng 70 tuổi và cô giúp việc tên Tần. Bố chồng đã ở cùng vợ chồng cô từ lâu, từ ngày Lam sinh bé đầu. Ông hiền, ít nói, lúc nào cũng mang trong người thái độ nhã nhặn, thương con dâu như con gái ruột. Từ ngày mất con trai, ông già đi thấy rõ, nhưng vẫn cố giữ sự nhanh nhẹn để đỡ đần gia đình.

Cô Tần - người giúp việc thì được người quen giới thiệu. Quê mùa nhưng thật thà, chịu khó và rất thương trẻ. Cô tâm sự rằng lên thành phố làm việc là để nuôi con ăn học, nên Lam cũng phần nào thấy bóng dáng mình trong đó: những người phụ nữ gồng gánh, đôi khi chẳng kịp thở.

Hôm đó, Lam đang đi công tác ở Quảng Châu. Công việc phát sinh khiến cô phải ở lại thêm hai ngày. Tối muộn, trong lúc đang xem lại lịch trình ngày mai, điện thoại Lam bỗng rung lên tin nhắn từ con gái lớn. Tin nhắn chỉ có ba chữ: “Mẹ xem này.”

Bố chồng tập làm bánh để ngày mai cùng cháu tham gia hoạt động ở trường. Ảnh minh họa.

Kèm theo đó là một tấm ảnh bố chồng và cô Tần đang đứng trong bếp, hai người cúi xuống bàn bếp, loay hoay làm gì đó. Lam phóng to bức ảnh để nhìn cho rõ hơn nhưng mãi vẫn không hiểu con gái đang muốn mẹ nhìn thấy điều gì. Chẳng phải cảnh bất thường gì. Nhưng có một chi tiết khiến cô hơi lạ, đã hơn 9 giờ tối, giờ mà ông cụ thường tắt đèn đi ngủ, vậy mà nay vẫn còn lọ mọ trong bếp.

Lam vẫn chưa hiểu. Cô nhắn lại: “Có chuyện gì vậy con?”. Qua một lúc, con gái mới trả lời: “Ngày mai là ngày hội ở trường của em trai. Mỗi bạn phải có phụ huynh đến làm bánh cùng. Mẹ đi công tác… nên tụi con nhờ ông nội.”

Con gái lại nhắn tiếp: “Ông nội nói chưa làm bánh bao giờ, nên ông nhờ cô Tần dạy trước để mai đỡ lúng túng… Cả hai hì hục làm cả tối nay đó mẹ ạ”

Chỉ tới đó thôi mà mắt Lam đã nhòe đi. Con gái kể tiếp bằng những tin nhắn: “Lúc đầu tụi con định gọi mẹ, nhưng mẹ bận…’”

Lam đọc mà lòng như thắt lại. Cô bật khóc, khóc vì thương con, khóc vì thương chính mình - người phụ nữ từ lâu quen sống trong guồng quay công việc đến mức bỏ lỡ từng khoảnh khắc nhỏ của con.

Cô nhớ lại bao lần tan sở muộn, về nhà thấy hai đứa đã ngủ; bao buổi họp phụ huynh nhờ bố chồng đi thay; bao sự kiện nhỏ ở trường mà con phấn khởi khoe, còn cô thì chỉ nhớ được nửa vời.

Nhưng bố chồng thì nhớ hết. Và ông âm thầm bù đắp. Từ ngày con trai mất, ông như người bị rút đi một nửa sức sống. Nhưng trước mặt con dâu và hai cháu, ông luôn tỏ ra bình thường. Ông dành gần hết khoản lương hưu ít ỏi cho việc mua thức ăn, chi phí sinh hoạt; những gì gọi là “phần của ông”, ông đều muốn san sẻ.

Lam biết điều đó, nhưng chưa bao giờ việc ấy khiến cô nghẹn lòng như tối nay.

Bài đăng của Lam nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên Xiaohongshu. Chỉ sau vài giờ, phần bình luận đã ngập tràn những lời chia sẻ, động viên và cả sự xúc động của những người xa lạ. Nhiều người nói cô thật may mắn khi có một người bố chồng tử tế, tinh tế và đầy trách nhiệm như vậy, một người đàn ông già nhưng vẫn sẵn sàng học cách làm bánh chỉ để cháu trai không phải tủi thân giữa bạn bè.

Ảnh minh họa.

Một người bình luận viết: “Không phải ai cũng có một người bố chồng thương con dâu như con gái ruột. Chị nhất định phải trân trọng.”

Có người khác lại nhắn: “Làm mẹ đơn thân đã đủ khó, vừa làm cha vừa làm mẹ lại càng vất vả. Nhưng chị có một người đồng hành thầm lặng. Bố chồng chị chính là chỗ dựa ấm nhất.”

Rất nhiều bà mẹ đồng cảm, chia sẻ rằng họ cũng từng ở trong trạng thái quay cuồng giữa công việc và gia đình, nhiều lúc tự trách mình vì không thể có mặt đúng lúc con cần.

Một bình luận để lại dòng chữ khiến chính Lam cũng được an ủi: “Không ai có thể hoàn hảo. Quan trọng là chị có một gia đình biết bù đắp cho nhau. Và chị không hề đơn độc.”

Những lời ấy khiến Lam cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nhận ra rằng câu chuyện nhỏ bé của mình đã chạm đến hàng nghìn người, có thể vì ai cũng từng mệt mỏi, từng thiếu sót, từng tự trách mình, nhưng sau tất cả, ai cũng đang cố làm điều tốt nhất cho gia đình.

Nguồn: Xiaohongshu.