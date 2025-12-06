Lời tiên tri của bà Vanga bất ngờ bị "réo tên": Nhiều người cho rằng sắp thành hiện thực?

Baba Vanga, nhà tiên tri mù người Bulgaria, luôn là nhân vật gây tò mò bởi những dự đoán được cho là trùng khớp với nhiều biến cố trong thế kỷ 20 và 21 như thảm họa Chernobyl, vụ chìm tàu Kursk, đến sự kiện 11/9. Dù giới khoa học nhiều lần khẳng định không có tài liệu gốc xác thực toàn bộ lời tiên tri, dư luận thế giới vẫn đặc biệt quan tâm mỗi khi tên bà xuất hiện trên truyền thông.

Baba Vanga, nhà tiên tri mù người Bulgaria, luôn là nhân vật gây tò mò bởi những dự đoán được cho là trùng khớp với nhiều biến cố trong thế kỷ 20 và 21. (Ảnh: The Sun)

Bước sang năm 2025, một số dự đoán gắn với Baba Vanga tiếp tục được nhắc lại, tạo thành làn sóng tranh luận về việc liệu có lời tiên tri nào sắp ứng nghiệm hay không.

Những dự đoán của Baba Vanga được cho là liên quan đến năm 2025

Theo tổng hợp từ Daily Mail, Times of India và nhiều báo quốc tế, Baba Vanga được cho là đã dự báo một số sự kiện liên quan đến năm 2025, dù tính xác thực của các lời tiên tri này vẫn gây tranh cãi. Một trong những dự đoán nổi bật nhất là sự xuất hiện của một "ánh sáng mới trên bầu trời", được mô tả như dấu hiệu mở ra một kỷ nguyên mà nhân loại "không còn chỉ sợ hãi mà sẽ tìm thấy câu trả lời". Nhiều người tin rằng mô tả này ám chỉ khả năng loài người lần đầu tiếp xúc với sự sống ngoài Trái Đất.

Baba Vanga đã dự đoán nổi bật nhất là sự xuất hiện của một "ánh sáng mới trên bầu trời". (Ảnh: Times of India)

Bên cạnh đó, một số nguồn cho rằng Baba Vanga từng nhắc đến một "sự kiện thể thao toàn cầu thu hút hàng triệu người", trong đó có thể xảy ra những hiện tượng bất thường trước mắt khán giả trên toàn thế giới. Điều này dẫn tới nhiều suy đoán về việc lời tiên tri của bà có thể liên quan đến một sự kiện thể thao lớn diễn ra trong năm nay.

Một số diễn giải khác lại cho rằng các dự báo của bà Vanga liên quan đến biến động khí hậu và thiên tai. Theo đó, năm 2025 có thể chứng kiến những hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng, trùng với bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Năm 2025 có thể chứng kiến những hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng, trùng với bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên toàn cầu. (Ảnh: Green Star)

Ngoài ra, bà cũng được cho là từng đề cập đến những thay đổi mang tính đột phá trong khoa học và y học, chẳng hạn sự phát triển của công nghệ tạo cơ quan nhân tạo là lĩnh vực mà giới khoa học hiện đại đang nỗ lực đẩy mạnh trong những năm gần đây.

Dù vậy, các lời tiên tri nói trên chỉ tồn tại dưới dạng truyền miệng và chưa từng được xác nhận bằng bất kỳ tài liệu gốc nào. Tuy nhiên, trong số đó có một dự báo đang gây chú ý đặc biệt, bởi nhiều người tin rằng nó có thể "sắp ứng nghiệm" ngay trong vài ngày tới, khi một sự kiện thể thao quốc tế chuẩn bị diễn ra.

Lời tiên tri nào đang được dự đoán có thể ứng nghiệm?

Theo Daily Mail, một bộ phận người hâm mộ tiên tri và các nhóm nghiên cứu không chính thức cho rằng lời tiên tri về "ánh sáng mới xuất hiện trước mắt hàng triệu người trong một sự kiện thể thao toàn cầu" có thể gắn với lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup 2026, dự kiến diễn ra tại Washington DC vào ngày thứ Sáu tuần này.

Sự kiện này được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi, thu hút hàng triệu khán giả trên toàn thế giới theo dõi trực tiếp. Đây cũng là dịp hiếm hoi một sự kiện thể thao mang tính toàn cầu được tổ chức vào đúng thời điểm mà nhiều người cho rằng "mùa tiên tri 2025" bắt đầu.

Ngày 5/12, FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 tại Washington DC, với hàng trăm triệu người hâm mộ dự kiến sẽ theo dõi. (Ảnh: The Sun)

Một số người tin rằng nếu xuất hiện hiện tượng lạ trên bầu trời hoặc tín hiệu bất thường nào đó trong lúc sự kiện diễn ra, nó có thể được xem là "ứng nghiệm" với lời tiên tri mà Baba Vanga được cho là đã nhắc đến.

Những cuộc thảo luận này đã thu hút hàng trăm nghìn bình luận trên mạng xã hội, đặc biệt trong các cộng đồng quan tâm UFO, vũ trụ và các nhà tiên tri. Một số người cho rằng đây có thể là "bước ngoặt lịch sử", còn những người khác cảnh báo rằng việc diễn giải tiên tri từ nguồn không xác thực có thể dẫn tới suy đoán quá đà.

Dù vậy, sự trùng hợp về thời điểm vẫn khiến dư luận đặc biệt chú ý. Việc một lời tiên tri mơ hồ được gắn với một sự kiện cụ thể trong vài ngày tới khiến nhiều người tò mò: Liệu có điều gì bất thường sẽ xảy ra trong lễ bốc thăm World Cup 2026?

World Cup 2026 – sự kiện thể thao toàn cầu thu hút sự chú ý

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tuyển tham dự, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Lễ bốc thăm vòng chung kết vì thế trở thành sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm nay, sức hút của sự kiện càng tăng khi nó diễn ra tại Washington DC - trung tâm chính trị của Mỹ và được phát sóng trực tiếp tới hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Chính bởi quy mô và tầm ảnh hưởng rộng lớn này mà một bộ phận công chúng bắt đầu liên hệ lễ bốc thăm với lời tiên tri của Baba Vanga, dù đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học hay tư liệu gốc nào xác nhận sự liên quan giữa hai sự kiện.

Theo tổng hợp từ nhiều báo quốc tế, Baba Vanga được cho là đã dự báo một số sự kiện liên quan đến năm 2025, dù tính xác thực của các lời tiên tri này vẫn gây tranh cãi. (Ảnh: The Sun)

Dù những lời tiên tri của Baba Vanga từ lâu đã gây tranh cãi, việc chúng bất ngờ được liên hệ tới một sự kiện thể thao lớn như World Cup 2026 khiến dư luận thế giới tò mò. Tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán, nhưng sự chú ý mà nó thu hút cho thấy sức ảnh hưởng của những câu chuyện xoay quanh nhà tiên tri mù Bulgaria vẫn không hề giảm đi theo thời gian.

Theo Daily Mail, The Sun, Times of India