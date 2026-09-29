Phong thủy của một ngôi nhà tốt hay không, đôi khi chính người sống bên trong cảm nhận rõ nhất.

Nhắc đến phong thủy nhà ở, nhiều người thường nghĩ đến hướng cửa, vị trí đặt giường, cách bố trí bàn thờ, cây cảnh hay những món đồ mang ý nghĩa may mắn. Khi cảm thấy cuộc sống chưa thuận lợi, đôi khi chúng ta cũng có xu hướng nhìn quanh nhà xem liệu có thứ gì đang đặt chưa đúng chỗ. Thế nhưng, nếu nhìn phong thủy theo một cách gần gũi hơn với đời sống, có những yếu tố chẳng cần đến la bàn hay một món đồ đặc biệt nào vẫn có thể khiến căn nhà thay đổi rõ rệt. Một ngôi nhà bước vào thấy sạch sẽ, ánh sáng vừa đủ, không khí lưu thông, đồ đạc không chắn kín lối đi chắc chắn đem lại cảm giác khác với một căn nhà luôn tối, bí và chất đầy đồ. Đây không chỉ là câu chuyện phong thủy. Chính những người sống trong nhà là người cảm nhận sự khác biệt ấy mỗi ngày.

Phong thủy tốt nhất trước hết là một ngôi nhà sạch sẽ, dễ chịu

Nhà rộng chưa chắc đã dễ chịu và nhà nhỏ cũng không đồng nghĩa với chật chội. Có những căn hộ diện tích không lớn nhưng vừa mở cửa đã thấy nhẹ nhàng. Giày dép được xếp gọn, phòng khách có khoảng trống để đi lại, cửa sổ không bị đồ đạc chắn kín, căn bếp tuy nhỏ nhưng sạch sẽ. Ngược lại, một căn nhà rộng hơn rất nhiều vẫn có thể tạo cảm giác bí nếu đồ dùng xuất hiện ở mọi khoảng trống. Trong quan niệm phong thủy truyền thống, sự thông thoáng và lưu chuyển thường được coi trọng. Nhưng ngay cả khi không xét đến phong thủy, điều này cũng rất dễ hiểu trong đời sống.

Khi lối đi thông thoáng, chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Khi đồ đạc được cất gọn, việc tìm kiếm cũng nhanh hơn. Căn bếp sạch khiến người ta thoải mái bước vào nấu một bữa cơm. Phòng ngủ bớt đồ lộn xộn giúp không gian nghỉ ngơi thực sự trở về đúng công năng của nó. Bởi vậy, muốn căn nhà có cảm giác tốt hơn, đôi khi thứ đầu tiên cần làm không phải mang thêm một món đồ vào, mà là xem có thứ gì nên được đưa ra ngoài.

Sáng và thoáng cũng là một phần quan trọng

Một căn nhà sạch nhưng quanh năm đóng kín cửa vẫn có thể khiến người sống bên trong cảm thấy ngột ngạt. Nếu điều kiện cho phép, ánh sáng tự nhiên và sự lưu thông không khí luôn là những thứ đáng tận dụng. Mở rèm vào ban ngày, không chất đồ chắn cửa sổ, xử lý những góc ẩm và tạo điều kiện thông gió phù hợp đều là những thay đổi rất bình thường nhưng tác động khá rõ đến cảm giác của không gian. Điều tương tự cũng đúng với mùi trong nhà. Không nhất thiết bước qua cửa phải ngửi thấy mùi tinh dầu hay nước hoa mới gọi là sạch. Một căn nhà không có mùi rác, mùi thức ăn cũ, mùi giẻ lau ẩm hay mùi cống đã đủ dễ chịu. Thay vì liên tục dùng hương thơm để che đi một mùi khó chịu, xử lý đúng nguồn gây mùi thường có ý nghĩa hơn nhiều.

Nhưng nhà đẹp đến đâu, người sống bên trong mới là phần quan trọng nhất

Phong thủy của một ngôi nhà cuối cùng cũng không thể tách khỏi con người. Có những căn nhà nội thất chẳng đắt tiền, diện tích cũng bình thường. Chiếc sofa đã dùng nhiều năm, bàn ăn không phải món đồ thiết kế, căn bếp thậm chí hơi chật. Nhưng đến bữa mọi người vẫn muốn ngồi ăn cùng nhau, trở về nhà không cảm thấy căng thẳng và mỗi người đều có một khoảng riêng để nghỉ ngơi. Một nơi như vậy rất khó khiến người ta cảm thấy nó có phong thủy không tốt.

Ngược lại, một căn nhà có thể được tính toán rất kỹ về hướng, đồ đạc cũng đặt đúng những vị trí được cho là đẹp, nhưng nếu người trong nhà thường xuyên căng thẳng, không gian sinh hoạt bất tiện và ai trở về cũng chỉ thấy mệt mỏi thì những yếu tố bên ngoài khó có thể bù đắp hoàn toàn. Bởi vậy, nếu phải nói đâu là phong thủy tốt nhất của một ngôi nhà, có lẽ câu trả lời chẳng quá xa xôi: nhà sạch sẽ, không gian dễ chịu và những người sống bên trong cảm thấy bình yên khi trở về. Đó cũng là lý do trước khi nghĩ đến những thay đổi lớn, gia đình có thể bắt đầu từ việc chăm sóc chính không gian mình đang sống mỗi ngày.

Muốn nhà luôn sạch và gọn, có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ

Dọn nhà không nhất thiết phải là một cuộc tổng vệ sinh kéo dài cả ngày. Thực tế, để một căn nhà duy trì được cảm giác sạch sẽ và thông thoáng, điều quan trọng hơn lại nằm ở những thói quen nhỏ được lặp lại hằng ngày.

1. Giữ khu vực cửa ra vào thông thoáng

Đây là nơi rất dễ tích tụ giày dép, ô, áo mưa, thùng hàng vừa nhận hay những túi đồ tiện tay đặt xuống. Mỗi ngày chỉ cần xử lý những món đang được đặt tạm, xếp giày dép gọn và giữ một khoảng đi lại đủ rộng. Bước vào nhà không phải né đồ đã khiến cảm giác về không gian khác đi khá nhiều.

2. Cố gắng giữ bàn ăn, bàn trà và mặt bếp có khoảng trống

Những mặt phẳng trong nhà rất dễ trở thành nơi tập kết đồ. Một chiếc hóa đơn đặt xuống hôm nay, ngày mai có thêm chìa khóa, dây sạc, túi thuốc rồi chẳng bao lâu cả mặt bàn đã kín. Không cần để bàn trống hoàn toàn. Chỉ nên giữ lại những thứ thực sự phục vụ công năng của khu vực đó. Bàn ăn vẫn phải còn chỗ để ăn cơm, mặt bếp còn khoảng để chuẩn bị thức ăn và bàn trà không nên trở thành chiếc kho nhỏ giữa phòng khách.

3. Đồ nào thường xuyên sử dụng nên có một vị trí cố định

Điều khiển tivi để một chỗ, chìa khóa có một chiếc khay riêng, quần áo bẩn có giỏ đựng, giấy tờ quan trọng có ngăn riêng. Nguyên tắc này nghe rất đơn giản nhưng lại giúp giảm đáng kể tình trạng mỗi ngày đều phải đi quanh nhà nhặt đồ. Dùng xong chỉ cần trả món đồ về vị trí cũ.

4. Đừng để những góc ít dùng trở thành kho

Ban công, gầm cầu thang, góc bếp hay một căn phòng trống rất dễ trở thành nơi chứa tất cả những thứ chưa biết phải làm gì. Nếu một món đồ đã vài năm không sử dụng và thậm chí mọi người còn quên mình đang có nó, hãy cân nhắc bỏ đi, bán, cho hoặc chuyển đến nơi phù hợp hơn. Đặc biệt, đừng chất kín ban công nếu đây là nơi căn nhà lấy sáng và thông gió.

5. Mỗi ngày dọn một chút thay vì chờ nhà thật bừa mới dọn

Ăn xong xử lý bát đĩa, nấu xong lau mặt bếp, nhận hàng xong dọn thùng carton, thay quần áo xong cho đồ bẩn vào giỏ. Mỗi việc chỉ mất vài phút nhưng lại ngăn sự lộn xộn tích tụ. Không cần ép căn nhà lúc nào cũng phải giống ảnh trên tạp chí. Nhà có người ở đương nhiên sẽ có lúc bừa, có đồ đang dùng và có những ngày chẳng ai muốn dọn dẹp. Chỉ cần sự lộn xộn không trở thành trạng thái kéo dài.

Sau cùng, chăm chút phong thủy cho nhà ở không nhất thiết phải bắt đầu bằng một cuộc sửa chữa lớn hay mua thêm thứ gì. Đôi khi chỉ cần dọn thông một lối đi, mở rèm cho ánh sáng vào, bỏ những món đã nhiều năm không dùng và cùng nhau giữ căn nhà sạch hơn một chút. Bởi ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải hoàn hảo. Chỉ cần sau một ngày ở bên ngoài, khi mở cửa bước vào, người ta vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã về nhà.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo