Mới đây, một vụ tai nạn do tài xế xe Honda Civic phóng nhanh vượt ẩu rồi mất lái và đâm vào một trụ cầu vượt ở Malaysia đã khiến cho người đi đường không khỏi sợ hãi.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Bảy, 24/1 vừa qua tại đường Jalan Pasir Pelangi ở thành phố Johor Bahru, bang Johor của Malaysia.

Theo đó, theo Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quận Nam Johor Bahru, ông Raub Selamat, vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng và liên quan đến một chiếc Honda Civic và một chiếc Proton Wira.

Chiếc Honda Civic đã vượt ẩu, mất lái và đâm vào trụ cầu vượt.

“Điều tra cho thấy vụ tai nạn xảy ra khi chiếc Honda Civic, do một người đàn ông địa phương 30 tuổi điều khiển, đang đi từ Permas Jaya về phía trung tâm thành phố. Người đàn ông đã mất lái tại hiện trường khi cố gắng vượt một chiếc Proton Wira do một phụ nữ địa phương 52 tuổi điều khiển,” ông nói. May mắn là cả hai tài xế đều thoát nạn mà không bị thương.

Chiếc xe xoay ngang và quệt vào chiếc Proton Wira đang di chuyển.

Ông Raub cho biết thêm, chiếc Honda Civic đã trượt khỏi đường trước khi đâm vào một trụ cầu vượt tại hiện trường. Chiếc xe xoay ngang và đâm vào chiếc Proton Wira đang di chuyển. Sau đó, chiếc xe gây tai nạn bị lật, bánh cũng rời ra khỏi xe, cản trước cũng bị bung.

Ông Raub cho biết vụ việc đang được điều tra theo Điều 42(1) của Luật Giao thông Đường bộ năm 1987, và người dân chứng kiến vụ việc được kêu gọi trình báo để hỗ trợ điều tra. Người dân cũng có thể liên hệ với điều tra viên, Trung sĩ Muhammad Nadzree Shamsudin, theo số điện thoại 019-458 8904. “Cảnh sát cũng nhắc nhở tất cả người tham gia giao thông luôn tuân thủ các quy định giao thông và thận trọng mọi lúc để phòng tránh tai nạn giao thông,” ông Raub nói thêm.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)