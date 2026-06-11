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Phòng không Nga nổ súng vào máy bay của Bộ Quốc phòng vì nhầm là UAV Ukraine

Bạch Dương
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Đây không phải lần đầu tiên các đơn vị phòng không Nga nhầm lẫn máy bay chở khách với UAV cảm tử, rất may chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra.

Đã xuất hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội Nga về việc một máy bay ném bom chiến lược Tu-160 bị bắn hạ hoặc hư hại sau một vụ bắn nhầm của phòng không Nga. Tuy nhiên, những cảnh quay về sự việc này đã xuất hiện và bác bỏ hoàn toàn đồn đoán trước đó.

Một đoạn video được đăng tải cho thấy cảnh các xạ thủ phòng không Nga bắn vào một chiếc máy bay ở đâu đó trên bầu trời thành phố Tver và hình chiếu không thể xác định được là oanh tạc cơ Tu-160.

Chiếc máy bay dân sự trở thành mục tiêu của pháo phòng không Nga.

Điều đáng chú ý là cùng thời điểm phi cơ chở khách được phát hiện trên bầu trời thành phố, các kênh truyền hình địa phương cũng đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tích cực công bố cảnh quay về việc bắn hạ UAV tấn công.

Với thực tế trên, xét theo đoạn video được công bố, chiếc máy bay chở khách đã bị bắn nhầm nhưng rất may là không bị trúng đạn và đã thoát khỏi "hỏa lực thân thiện".

Trong bối cảnh của tình huống này, báo chí cũng chú ý đến dữ liệu từ dịch vụ giám sát hàng không Flightradar 24. Họ đã tích cực công bố thông tin về việc khoảng 10 máy bay của Bộ Quốc phòng Nga rời khỏi Moskva, thậm chí các nhà nghiên cứu OSINT lại đếm được nhiều hơn.

Dữ liệu về máy bay hoạt động trên bầu trời tại thời điểm nói trên.

Điều này cho thấy tuyên bố máy bay trong video là loại dân sự cũng sai. Bởi vì rõ ràng là chúng ta đang nói về chiếc Tu-134/154 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Đáng chú ý, tài khoản X của nhà nghiên cứu Evergreen Intel đã xác định chiếc phi cơ là Tu-134AK (số đuôi RA-65996), thuộc về Bộ Quốc phòng Nga. Máy bay dường như đã cất cánh từ sân bay quân sự Migalovo, nằm ngay ngoại ô thành phố Tver.

Đây không phải lần đầu tiên lực lượng phòng không Nga bắn nhầm khi cố gắng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử tầm xa.

Ví dụ vào tháng 11/2024, binh sĩ Nga đã bắn vào một chiếc An-2 trên bầu trời nhà máy lọc dầu vì họ tưởng đó là UAV cảm tử của Ukraine thực hiện vụ tấn công.

Trong sự kiện vừa qua, chiếc Tu-134AK đã gặp may mắn lớn, nhưng điều này khó lòng lặp lại vào tương lai. Đồng thời sự kiện vừa qua cũng cho thấy hiệu quả khá thấp của phòng không Nga, khác xa với quảng cáo.

Theo Defense Express
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