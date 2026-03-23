HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phòng không Iran thách thức tiêm kích đắt giá nhất của Mỹ?

Hải Yến |

 Sự cố chấn động liên quan dòng tiêm kích đắt giá nhất thế giới đang buộc các cường quốc quân sự phải tính toán lại chiến lược.

Iran bắn hạ F - 35 của Mỹ: Thách thức lớn cho cường quốc quân sự 2026 - Ảnh 1.

Phòng không Iran được cho là đã bắn trúng tiêm kích F-35 của Mỹ.

Các hệ thống phòng không của Iran đã ngăn chặn hiệu quả các hoạt động quân sự từ tiêm kích Mỹ và Israel tại các khu vực miền Trung nước này sau khi một chiếc F-35 được cho là bị bắn trúng.

Một nguồn tin tình báo cấp cao chia sẻ với Press TV rằng mạng lưới phòng không tích hợp hiện đại của Iran đã giáng nhiều đòn vào máy bay xâm nhập, buộc đối phương phải giảm nhịp độ vận hành trên bầu trời miền Trung Iran.

Nguồn tin này cho biết: "Nhiều đợt tấn công từ hệ thống phòng không tích hợp của Iran chống lại máy bay Mỹ và Israel dẫn đến sự sụt giảm đáng kể các hoạt động quân sự của tiêm kích 2 nước này tại các vùng miền Trung. Đối phương từng tập trung vào các hành động “quấy rối” tại khu vực này nhưng đến nay vẫn chưa đạt mục tiêu".

Dù số lượng máy bay và drone vẫn đang được sử dụng cho mục đích trinh sát, nhưng nhịp độ hoạt động quân sự đã giảm sau sự cố với F-35.

Nguồn tin cũng tiết lộ số lượng drone bị bắn rơi đã đạt gần 200 chiếc. Nhờ các cải tiến trong phòng thủ, tỷ lệ tấn công nhằm vào chiến đấu cơ đối phương dự kiến sẽ tăng lên trong những ngày tới.

Ngày 19/3, lực lượng Hàng không vũ trụ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II - khí tài được coi là biểu tượng của Không quân Mỹ.

Theo các chuyên gia, sự kiện này đang tái định hình các tính toán chiến lược trong bối cảnh căng thẳng hiện tại.

Trong gần 2 thập kỷ, chương trình F-35 được xem là đỉnh cao thống trị quân sự của Mỹ, thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới.

Tuy nhiên, quan điểm này đang bị thách thức trên bầu trời miền Trung Iran, nơi IRGC triển khai hệ thống phòng không nội địa nhằm làm lộ ra những điểm yếu của dòng máy bay này.

Khi các hoạt động quân sự bước sang tuần thứ 4, mạng lưới phòng không tích hợp của Iran không chỉ chịu đựng được các đợt oanh tạc đường không mà còn đang dần vô hiệu hóa ưu thế công nghệ từ phía Mỹ và Israel.

Theo Press TV
Tôi “đóng băng” 5 ứng dụng này trên điện thoại Android, ai ngờ pin dùng được lâu hơn hẳn: Đây là cách làm
Tags

Iran

tiêm kích

Iran bắn hạ F-35

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại