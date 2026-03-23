Phòng không Iran được cho là đã bắn trúng tiêm kích F-35 của Mỹ.

Các hệ thống phòng không của Iran đã ngăn chặn hiệu quả các hoạt động quân sự từ tiêm kích Mỹ và Israel tại các khu vực miền Trung nước này sau khi một chiếc F-35 được cho là bị bắn trúng.

Một nguồn tin tình báo cấp cao chia sẻ với Press TV rằng mạng lưới phòng không tích hợp hiện đại của Iran đã giáng nhiều đòn vào máy bay xâm nhập, buộc đối phương phải giảm nhịp độ vận hành trên bầu trời miền Trung Iran.

Nguồn tin này cho biết: "Nhiều đợt tấn công từ hệ thống phòng không tích hợp của Iran chống lại máy bay Mỹ và Israel dẫn đến sự sụt giảm đáng kể các hoạt động quân sự của tiêm kích 2 nước này tại các vùng miền Trung. Đối phương từng tập trung vào các hành động “quấy rối” tại khu vực này nhưng đến nay vẫn chưa đạt mục tiêu".

Dù số lượng máy bay và drone vẫn đang được sử dụng cho mục đích trinh sát, nhưng nhịp độ hoạt động quân sự đã giảm sau sự cố với F-35.

Nguồn tin cũng tiết lộ số lượng drone bị bắn rơi đã đạt gần 200 chiếc. Nhờ các cải tiến trong phòng thủ, tỷ lệ tấn công nhằm vào chiến đấu cơ đối phương dự kiến sẽ tăng lên trong những ngày tới.

Ngày 19/3, lực lượng Hàng không vũ trụ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II - khí tài được coi là biểu tượng của Không quân Mỹ.

Theo các chuyên gia, sự kiện này đang tái định hình các tính toán chiến lược trong bối cảnh căng thẳng hiện tại.

Trong gần 2 thập kỷ, chương trình F-35 được xem là đỉnh cao thống trị quân sự của Mỹ, thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới.

Tuy nhiên, quan điểm này đang bị thách thức trên bầu trời miền Trung Iran, nơi IRGC triển khai hệ thống phòng không nội địa nhằm làm lộ ra những điểm yếu của dòng máy bay này.

Khi các hoạt động quân sự bước sang tuần thứ 4, mạng lưới phòng không tích hợp của Iran không chỉ chịu đựng được các đợt oanh tạc đường không mà còn đang dần vô hiệu hóa ưu thế công nghệ từ phía Mỹ và Israel.