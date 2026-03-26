Phòng không Iran bắn hạ 1 chiến đấu cơ Mỹ trên bầu trời Chabahar

Hệ thống phòng không Iran.

Trong một thông báo được đài truyền hình nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) chia sẻ, IRGC cho biết, hệ thống phòng không của họ đã bắn trúng 1 máy bay chiến đấu của Mỹ trên bầu trời thành phố cảng Chabahar, thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan, khiến nó rơi xuống Ấn Độ Dương.

Theo IRGC mô tả vụ việc là “vụ đánh chặn thành công thứ tư các máy bay chiến đấu chiến lược thuộc về quân đội Mỹ và Do Thái thù địch bởi các hệ thống phòng không hiện đại hoàn toàn do Iran tự sản xuất”.

Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội sau đó cho thấy, một máy bay chiến đấu bị trúng đạn khi đang thực hiện các thao tác ở độ cao rất thấp trên khu vực Chabahar.

Nhiều nguồn tin cho rằng, chiếc máy bay chiến đấu này là F/A-18E/F Super Hornet, nhưng nhiều khả năng đó là EA-18G Growler, một phiên bản chuyên dụng cho tấn công điện tử.

Phi công lái máy bay Groweler được huấn luyện để chủ động xâm nhập không phận tranh chấp, khiêu khích các nhân viên vận hành radar của đối phương bật hệ thống của họ và sau đó nhanh chóng nhắm mục tiêu, hoặc gây nhiễu các thiết bị phát tín hiệu đó, trước khi chúng có thể tấn công máy bay chiến đấu của phe ta.

Các máy bay chiến đấu tương tự đã được phát hiện thực hiện các động tác như vậy trên bầu trời Chabahar nhiều lần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran.

Dù đó là Super Hornet hay Groweler, chiếc máy bay chiến đấu này rất có thể thuộc về Phi đội Không quân Tàu sân bay số 9 của Hải quân Mỹ, hiện đang đóng trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đang tiến hành các cuộc tấn công chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran từ Biển Arab.

Bất chấp đoạn video được đăng tải, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã phủ nhận việc một máy bay chiến đấu bị "bắn hạ" trên bầu trời Chabahar trong một bài đăng gửi tới X.

"Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ", Bộ chỉ huy viết.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Không quân Mỹ đáp xuống một căn cứ không quân Mỹ không được tiết lộ ở Trung Đông sau khi bị trúng tên lửa phòng không của Iran, gây hư hại và thậm chí làm bị thương phi công.

CENTCOM đã thừa nhận sự cố và các báo cáo sau đó tiết lộ, chiếc máy bay chiến đấu, có giá hơn 100 triệu USD sẽ không sớm được đưa trở lại hoạt động.