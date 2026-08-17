Phong bì 500 triệu mừng đám cưới Phương Mỹ Chi

Món quà cưới khủng của Phương Mỹ Chi khiến netizen xôn xao.

Những ngày gần đây, đám cưới của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đang là chủ đề chiếm sóng mạng xã hội, thu hút lượng tương tác cực lớn từ netizen. Giữa lúc dân tình còn đang bàn tán xôn xao, Phương Mỹ Chi lại tiếp tục khiến cõi mạng bất ngờ khi đăng tải đoạn video nhận quà cưới. Đáng chú ý, món quà là một chiếc phong bì "nặng đô" khiến ai nấy đều trầm trồ.

Đám cưới của Phương Mỹ Chi đang được netizen quan tâm

Phương Mỹ Chi nhận phong bì cưới 500 triệu

Trong đoạn clip được chia sẻ, diễn viên Kiều Linh đã tận tay trao cho Phương Mỹ Chi một chiếc phong bì có đề mệnh giá là 500 triệu đồng. Mừng cưới nữ ca sĩ, Kiều Linh hài hước nói: "Chúc con 500 hạnh phúc. Tui giỡn thôi mà nó cưới thiệt. Tốn tiền". Đáp lại tình cảm của đàn chị, Phương Mỹ Chi vô cùng lễ phép và nhẹ nhàng: "Con cám ơn cô Tư". Ngay khi cầm phong bì trên tay, nữ ca sĩ lém lỉnh nói: "Cộng 500 triệu vào tài khoản".

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng viral, khiến nhiều netizen tỏ ra hoang mang, liên tục đặt câu hỏi rốt cuộc Phương Mỹ Chi lên xe hoa là thật hay đùa, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước món quà lớn mà cô nhận được.

Kiều Linh mừng cưới Phương Mỹ Chi

Tuy nhiên, khi soi kỹ phần thiệp mời có thể thấy dòng chữ "Cô Tư gửi Mỹ Tiên". Được biết, "Cô Tư" là vai diễn của diễn viên Kiều Linh, còn "Mỹ Tiên" là tên nhân vật của Phương Mỹ Chi trong bộ phim điện ảnh Nhà Gia Tiên. Hóa ra, màn mừng cưới này là một tình huống tái hiện lại câu nói trong phim, khi nhân vật của Phương Mỹ Chi hỏi Kiều Linh nếu mình cưới thì cô đi bao nhiêu tiền. Kiều Linh bấy giờ trả lời là 5 triệu, nhưng Phương Mỹ Chi khéo léo đòi hỏi "500 triệu thì con cưới".

Và rồi khi Phương Mỹ Chi tổ chức đám cưới trong MV ca nhạc mới của mình, diễn viên Kiều Linh đã chuẩn bị chiếc phong bì đặc biệt để giữ đúng lời hứa trong phim. Dù tình huống chỉ là trêu đùa nhưng ai cũng thấy được sự tinh tế và tình cảm quý mến mà hai diễn viên dành cho nhau.

Lời hứa được mang từ phim ra ngoài đời

Nói thêm về Nhà Gia Tiên, trong phim, Phương Mỹ Chi đảm nhận vai nữ chính Mỹ Tiên - một cô nàng sáng tạo nội dung Gen Z, còn nghệ sĩ Kiều Linh hóa thân vào vai cô Tư - người cô ruột trong gia đình. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai nhân vật đầy rẫy khoảng cách, bất đồng quan điểm sống và sự mất kết nối do khác biệt thế hệ. Tuy nhiên, trải qua hàng loạt biến cố dở khóc dở cười và những tình huống tâm linh kỳ bí trong căn nhà cổ, cô Tư và Mỹ Tiên dần thấu hiểu, mở lòng và trở nên vô cùng gắn kết, yêu thương nhau.

Bản thân tác phẩm Nhà Gia Tiên cũng là thước phim đầy ý nghĩa kể về hành trình Mỹ Tiên trở về quê, đối diện với những điều huyền bí và gặp gỡ linh hồn người anh trai đã khuất để từ đó tìm lại sợi dây tình thân với dòng họ. Ngay khi ra mắt, bộ phim đã gặt hái được thành công bùng nổ tại phòng vé khi nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày và kết thúc hành trình rạp với tổng doanh thu ấn tượng lên đến 242 tỷ đồng. Thắng lợi rực rỡ này không chỉ khẳng định tài năng của ê-kíp mà còn giúp tình cảm đồng nghiệp giữa "cô Tư" Kiều Linh và "cháu gái" Phương Mỹ Chi bước ra ngoài đời thực một cách trọn vẹn, đáng quý.