Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Sáng 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra thực tế dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường kết nối.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra và nghe các đơn vị báo cáo về tiến độ các tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe báo cáo về các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành. (Ảnh: Lê Xuân)

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tổng giá trị sản lượng thực hiện dự án thành phần 3 sân bay Long Thành hiện đã đạt hơn 73,8 ngàn tỷ đồng, tương đương 85,55% giá trị hợp đồng. Tổng giá trị giải ngân đạt hơn 47 ngàn tỷ đồng, tương đương 54,49%.

Trong 16 gói thầu xây lắp chính, 12 gói cơ bản đáp ứng điều kiện tiến độ phục vụ mục tiêu khai thác vào tháng 12/2026. Trong đó, 4 gói đã hoàn thành, gồm: giao thông kết nối tuyến số 1 và số 2; san nền và thoát nước; cọc nhà ga hành khách; tường rào ranh giới trong phạm vi 1.810ha. Có 8 gói đang bám sát tiến độ, nhiều hạng mục đạt trên 90% khối lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Lê Xuân)

Còn 4 gói nằm trên đường găng tiến độ, gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe. Theo ACV, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, bổ sung nguồn lực, đẩy mạnh thi công.

ACV dự kiến khai thác theo 3 giai đoạn, tăng dần quy mô. Từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, sân bay khai thác cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách. Sản lượng Vietnam Airlines, Vietjet đăng ký dự kiến đạt 6-10% công suất thiết kế, khoảng 20-30 chuyến bay/ngày; tổng sản lượng dự kiến tối đa 366 chuyến/tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà các đơn vị thi công sân bay Long Thành. (Ảnh: Lê Xuân)

Nhà ga hàng hóa số 1 khai thác một phần, phục vụ hàng quốc nội từ ngày 24/12/2026; phục vụ các chuyến bay quốc tế từ tháng 1/2027, ngoại trừ châu Âu và Hoa Kỳ.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2027, sản lượng hành khách dự kiến đạt 50% công suất thiết kế. Nhà ga hàng hóa dự kiến thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ RA3, TSA vào tháng 7/2027. Từ tháng 10/2027, theo lịch bay mùa đông, sân bay dự kiến khai thác 100% công suất thiết kế.

ACV dự kiến tổ chức 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện vào tháng 9-10, tháng 11 và tháng 12/2026, đánh giá độ sẵn sàng của hạ tầng, hệ thống và nhân sự. Các thủ tục pháp lý, tài liệu khai thác dự kiến được phê duyệt trong tháng 10 và tháng 11/2026.