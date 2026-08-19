Phố phường Thủ đô rợp bóng cờ hoa, hướng về Đại lễ Quốc khánh 2-9

Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách từ mọi miền cũng hướng về Hà Nội để tận hưởng không khí những ngày đặc biệt này. Trong ảnh, bạn Vũ Kiều Anh đi từ Hải Phòng lên Hà Nội để có thể chụp được những bức ảnh đón chào Quốc khánh bên Quảng trường Ba Đình lịch sử.