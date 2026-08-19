Phố phường Thủ đô rợp bóng cờ hoa, hướng về Đại lễ Quốc khánh 2-9

Những ngày này, mọi nẻo đường, tuyến phố Thủ đô đều rực rỡ cờ hoa hướng tới mốc son chói lọi - 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
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