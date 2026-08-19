Điểm thi lại tốt nghiệp THPT ở Chuyên Tuyên Quang: Không có điểm 10 môn Toán, 58 em dưới trung bình

Kết quả thi lại của các thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang sẽ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho quá trình xét tuyển đại học.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ được công bố vào 8h sáng nay ngày 19/8.

Theo kết quả công bố lúc 8h, trong 326 thí sinh thi lại tốt nghiệp không có thí sinh đạt 10 điểm Toán, 42 em đạt từ 8 điểm trở lên, còn 58 em dưới trung bình.

Theo thống kê của VnExpress, với môn Toán, điểm trung bình của thí sinh là 6,24. Trong 326 thí sinh, điểm cao nhất là 9,5 và 42 em được từ 8 điểm trở lên, trong khi đó, có 58 học sinh dưới trung bình.

Việc xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh tại điểm thi này hoàn thành chậm nhất ngày 20/8. Đối với những trường hợp có phúc khảo, việc công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 28/8.

Kết quả thi lại sẽ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho quá trình xét tuyển đại học. Các cơ sở đào tạo dự kiến căn cứ vào nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, cùng với điểm chuẩn đã công bố, để thực hiện xét tuyển bổ sung đối với các thí sinh đủ điều kiện.

Cách tra cứu điểm thi lại THPT của điểm thi Chuyên Tuyên Quang

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên các website của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn/; https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login hoặc qua trang web của Sở GD&ĐT Tuyên Quang: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc công bố điểm thi lần 2 sẽ không giống lần 1, nhằm đảm bảo đúng yêu cầu về an toàn thông tin cá nhân cho thí sinh.

Trước đó, kỳ thi lại được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/8/2026. Chiều 15/8, Bộ GD&ĐT công bố đáp án 12 môn thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, sau khi kỳ thi kết thúc.Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, kỳ thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

So với đợt thi đầu tiên, có 2 thí sinh tự do không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển. Bộ GDĐT cho biết, tổng số thí sinh dự thi lại tốt nghiệp THPT ở Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 326 thí sinh; ở môn Ngữ văn là 324 thí sinh. Trong ngày thi các môn tự chọn, 100% thí sinh đăng ký đều dự thi.

Các thí sinh tại điểm thi lại tốt nghiệp Chuyên Tuyên Quang - Ảnh: VTV

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, toàn bộ hồ sơ đăng kí nguyện vọng của thí sinh tại điểm thi này vẫn được lưu giữ trọn vẹn trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

Ngay khi kết quả thi hợp lệ được cơ quan thẩm quyền sẽ cập nhật lên hệ thống, hồ sơ của các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển sẽ được xử lí riêng về mặt kĩ thuật theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Về nguyên tắc xét tuyển, thí sinh thi lại vẫn áp dụng chung điều kiện dự tuyển, tiêu chí, điểm trúng tuyển và các yêu cầu chương trình như đợt thi thứ nhất. Phương án xử lí bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của thí sinh có kết quả hợp lệ, đồng thời không làm ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển đã xác lập của những thí sinh khác.

Về trách nhiệm của các trường đại học, các cơ sở đào tạo có tên trong nguyện vọng của thí sinh có trách nhiệm bảo lưu dữ liệu, phối hợp cập nhật trạng thái và thực hiện quy trình tuyển sinh thống nhất theo quy định hiện hành.

Sau khi có điểm thi lại, thí sinh tự đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn đã công bố của các trường đại học để xác định kết quả trúng tuyển. Nếu đạt điểm chuẩn, các trường sẽ tiến hành xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em. Hướng xử lí tiếp theo sẽ được cơ quan chức năng công bố sau khi có kết luận điều tra chính thức từ cơ quan an ninh.