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Phó Giám đốc An ninh và Tình báo Ukraine cùng bị cách chức do vụ xả súng ở Kyiv

Bạch Dương
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Những người chịu trách nhiệm về vụ xả súng tại thủ đô Kyiv sẽ bị Tổng thống Zelensky cách chức.

- Ảnh 1.

Phó lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng (GUR) sẽ bị cách chức do một vụ nổ súng giữa các nhân viên của hai cơ quan này.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc hội đàm với Tổng công tố Ruslan Kravchenko.

"Và đã có những quyết định về nhân sự cho cả hai cơ cấu - các phó lãnh đạo chịu trách nhiệm về tình hình này sẽ bị cách chức", người đứng đầu nhà nước cho biết.

Họ cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về hành động của người đứng đầu SBU - ông Oleksandr Poklad, và GUR - ông Oleh Ivashchenko, đây là những người chịu trách nhiệm về công việc của cấp dưới.

Các nhân viên thực thi pháp luật đã báo cáo những nghi ngờ đối với hai bên tham gia vào cuộc xung đột: Một sĩ quan SBU vì vượt quá thẩm quyền và một binh sĩ thuộc Lực lượng phản ứng nhanh của GUR vì âm mưu sát hại một nhân viên thực thi pháp luật.

- Ảnh 2.

Phó Tư lệnh Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK) - ông Stepan Kaplunov.

Chúng tôi xin nhắc lại rằng vào sáng 2/9, trên mạng xã hội đã xuất hiện các báo cáo về một vụ nổ súng tại khu dân cư Bereznyaki ở Kyiv. Sau đó giới truyền thông xác nhận vụ nổ súng xảy ra giữa các sĩ quan SBU và GUR.

Cuộc xung đột nảy sinh trong bối cảnh Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt giữ phó chỉ huy của "Quân đoàn Tình nguyện Nga" - ông Stepan Kaplunov. Vụ việc nói trên đã gây ra bê bối lớn trong nội bộ Ukraine, dẫn tới yêu cầu phải khắc phục triệt để và nhanh chóng.

Theo Militarnyi
Tags

Zelensky

cơ quan an ninh Ukraine

Ukraine

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