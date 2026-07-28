HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã cứu cháu bé giữa dòng nước xiết

Thanh Hiếu
|

Trong lúc đi tập thể dục, ông Trần Quang Đáng đã phát hiện và cứu sống một cháu bé đang trôi giữa dòng nước chảy xiết.

Ngày 28/7, UBND xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong lúc đi tập thể dục, ông Trần Quang Đáng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc đã cứu được cháu Nguyễn Xuân Thành (SN 2022, trú tại xã Đại Phúc) bị đuối nước.

Theo đó, khoảng 17h45 ngày 26/7, ông Trần Quang Đáng đi bộ tập thể dục dọc theo bờ kè Sông Công (đoạn từ đập Cầu Thành đến cuối bờ kè thuộc khu vực xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc).

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng cứu cháu bé giữa dòng nước xiết - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Đáng cứu được cháu bé an toàn

Đến khoảng 18h30, anh phát hiện một cháu bé đang trôi giữa dòng nước xiết và có biểu hiện đuối nước.

Trước tình huống khẩn cấp, ông Đáng đã nhảy xuống dòng nước xiết, bơi đuổi theo để cứu cháu bé.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng cứu cháu bé giữa dòng nước xiết - Ảnh 2.

Cháu bé bị đuối nước được cứu sống

Bơi theo được khoảng 100m, ông Đáng bắt kịp và đưa cháu vào bãi bồi gần đó thực hiện các biện pháp sơ cứu. Sau vài phút, cháu bé đã tỉnh táo trở lại.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã liên hệ được với bố mẹ cháu bé và bàn giao cháu cho gia đình.

Vụ nghi dòi bò lúc nhúc trong món ăn ở Đắk Lắk: Sẽ bảo vệ người quay clip
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

xã Đại Phúc

nguyễn xuân thành

cháu bé

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại