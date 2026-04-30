Phim Việt đáng thương nhất lễ 30/4: Chỉ có 1 suất chiếu mỗi rạp, vợ đạo diễn phải đi mời từng người vào xem

Thị trường phòng vé Việt đang bước vào mùa cao điểm thuộc dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, với 5 dự án điện ảnh cùng ra mắt. Tạm thời dẫn đầu là Phí Phông cùng doanh thu gần chạm mức 150 tỷ đồng, bỏ xa các đối thủ khác. Song, Trùm Sò không chỉ "đội sổ" mà còn đang chứng kiến mức tăng trưởng khá chậm. Gần 1 tuần kể từ khi khởi chiếu, Trùm Sò mới chỉ mang về hơn 6 tỷ đồng tiền bán vé, một con số kém ấn tượng so với đường đua phim Việt nhộn dịp lễ.

Nhìn vào hệ thống suất chiếu tại các cụm rạp trên tàn quốc, câu trả lời đã rõ ràng. Theo ghi nhận, Trùm Sò chỉ có trung bình 1 suất chiếu mỗi rạp trong một ngày. Hơn nữa, bộ phim thường được phân vào khung giờ sáng hoặc đêm khuya. Đây là thời điểm khán giả còn đang chuẩn bị ăn sáng hoặc đã lên giường đi ngủ. Vì thế, nhiều người muốn đến ủng hộ cũng khó.

Không chỉ vậy, một vài đoạn clip ghi lại Thanh Thuý, vợ đạo diễn Đức Thịnh, đang được lan truyền rộng rãi trên MXH. Lý do là bởi trong khuôn khổ chuỗi cinetour quảng bá cho Trùm Sò, một mình cô đi tới từng khán giả để mời chào mua vé xem phim. Nữ diễn viên không ngần ngại biến hoá tạo hình cổ trang, mang theo phụ kiện để thu hút sự chú ý từ người qua đường, với hy vọng vớt vát được chút doanh thu và hoà được vốn.

Sự gần gũi, lăn xả của nữ diễn viên đã nhận về vô vàn tình cảm mến mộ, đặc biệt là sự phấn khích của các khán giả nhí khi chia sẻ niềm yêu thích dành cho bộ phim. Bên cạnh đó, đây cũng là nỗ lực tự thân của ekip nhằm chứng minh giá trị của tác phẩm, thay vì chờ đợi sự "giải cứu" hay sử dụng chiêu trò tiêu cực. Nữ nghệ sĩ tin rằng chỉ khi khán giả thực sự yêu mến, con số suất chiếu sẽ được thay đổi dựa trên chính nhu cầu của thị trường.

Thanh Thuý chia sẻ tại sự kiện rằng bộ phim đã được ấp ủ gần 7 năm qua, và tới bây giờ mới hoàn thiện và phát hành. Vì thế, cô dành một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Trùm Sò. "Vì vậy, Thanh Thuý muốn đi tới từng người một để nghe cảm nhận của các anh chị. Em xin các anh chị những lời nhận xét chân thành nhất. Chê cũng được bởi vì làm chê thì em mới biết làm phần 2 Trùm Sò sao cho hay hơn. Còn khen thì là lời động viên cho những ngày tháng quay phim cực khổ, mệt mỏi và nắng gió ở Phan Rang, em hết mêt luôn", cô cho biết.

Nhiều netizen cũng dành lời khen cho tinh thần lăn xả và thái độ làm nghề nghiêm túc của Thanh Thúy. Theo khán giả, không phải ai cũng đủ nhiệt huyết để xuống tận rạp, đối diện trực tiếp với phản hồi của công chúng khi phim đang gặp bất lợi về doanh thu. Việc nữ diễn viên sẵn sàng nghe cả lời chê để rút kinh nghiệm được xem là cách ứng xử văn minh, cầu thị hiếm thấy trong showbiz.

Đặc biệt, nhiều ý kiến xúc động trước tình cảm Thanh Thúy dành cho chồng là đạo diễn Đức Thịnh. Cư dân mạng nhận xét cô không chỉ đồng hành với ông xã trong cuộc sống mà còn sát cánh cả ở công việc, chia sẻ áp lực lẫn khó khăn khi dự án không đạt kỳ vọng.

