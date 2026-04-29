Phim Trung Quốc đang viral khắp MXH với cảnh nóng hút 100 triệu view: Nữ chính quyến rũ mê hồn, đừng xem chỗ đông người

Bộ phim Mật Ngữ Kỷ do Chung Hán Lương và Chu Châu thể hiện đang gây sốt tại Trung Quốc và đạt được những thành tích rất khả quan dù hai diễn viên chính đã ở lứa tuổi trung niên.

Mới đây, cảnh hôn của hai diễn viên tiếp tục khiến MXH rần rần với rất nhiều lời khen trong cách quay và thể hiện nhân vật. Một khán giả Trung Quốc bình luận: "Cảnh quay rất đẹp, đạo diễn đã dàn dựng cảnh quay này rất tuyệt vời. Bầu không khí vừa căng thẳng khẩn trương vừa rạo rực nóng bỏng", "quyến rũ mà không dung tục, cảnh nóng của các ngôi sao tuổi trung niên dạy cho các diễn viên trẻ biết cuồng si trong tình yêu là như thế nào", "rạo rực quá, đỏ mặt rồi, không dám xem cảnh này trước mặt bố mẹ".

Nhiều khán giả bình luận cảnh hôn của Chung Hán Lương và Chu Châu giàu cảm xúc và có tính nghệ thuật. Họ thể hiện được sự dứt khoát vùng lên để nắm giữ tình yêu, thoát khỏi tình trạng mập mờ lưỡng lự trước đó. Cảnh nóng không phải để câu kéo người xem mà diễn ra một cách tự nhiên hợp lý và được quay đẹp do đó không làm khán giả khó chịu.

Theo Sina, từ khóa liên quan tới cảnh nóng thu hút tới gần 100 triệu lượt xem. Trong đó, có không ít khán giả đánh giá bộ phim thu hút họ bởi những tình tiết tự nhiên, gần gũi với cuộc sống. Bên cạnh đó, hai nhân vật chính đều có ngoại hình đẹp, diễn xuất chắc tay, khả năng tạo chemistry mạnh.

Hiện tại, Mật Ngữ Kỷ đứng nhất trên nhiều bảng xếp hạng tại Trung Quốc, lượt xem hàng ngày của phim đạt gần 60 triệu view. Tác phẩm cũng phát sóng trên đài truyền hình Đông Phương, Trung Quốc và đạt mức rating 0,9%, dẫn đầu các kênh truyền hình địa phương. Đáng nói, mức rating trung bình của đài Đông Phương chỉ là 0,5-0,6%, điều này chứng minh sức hút cực lớn của Mật Ngữ Kỷ với khán giả đại chúng. Hiện phim cũng Top 1 rating tất cả các tác phẩm đã chiếu trên đài này trong năm 2026.

Nhân vật trung tâm của cơn sốt đó là nữ chính Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thể hiện. Hứa Mật Ngữ một người phụ nữ từng có cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, cho đến khi phát hiện chồng ngoại tình đúng dịp kỷ niệm 10 năm. Thay vì nhẫn nhịn, Hứa Mật Ngữ thẳng tay “lật bàn” ngay giữa bữa tiệc sang trọng, kết thúc cuộc hôn nhân bằng một màn đáp trả sắc lạnh.

Sau cú sốc đó, cô rơi xuống vị trí nhân viên vệ sinh trong khách sạn - một bước ngoặt tưởng chừng tụt dốc thảm hại nhưng thực chất là khởi đầu cho hành trình tái sinh đầy kiêu hãnh. Sánh đôi cùng Chu Châu là Chung Hán Lương trong vai Kỷ Phong, một tổng giám đốc điềm tĩnh, sắc sảo, tạo nên tuyến tương tác vừa căng thẳng vừa cuốn hút.

Bộ phim giúp tên tuổi của nữ chính Chu Châu càng nổi tiếng hơn với khán giả. Nhân vật trong phim cũng như chính bản thân nữ diễn viên ngoài đời đều là hình mẫu mà nhiều người phụ nữ noi theo. Chu Châu sinh năm 1984 tại Bắc Kinh, cô xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Ông nội là thiếu tướng quân đội, cha là doanh nhân lớn, gia tộc có nền tảng chính trị - kinh doanh vững mạnh. Ngay từ nhỏ, Chu Châu đã được tiếp xúc với nghệ thuật, học piano chuyên nghiệp, thành thạo ngoại ngữ và có nền tảng học vấn đáng nể.

Trước khi trở thành diễn viên, cô từng là VJ của MTV, MC song ngữ, người mẫu và ca sĩ. Ở lĩnh vực nào, Chu Châu cũng để lại dấu ấn riêng nhờ sự thông minh, bản lĩnh và phong thái khác biệt. Đặc biệt, cô còn là nữ diễn viên Trung Quốc hiếm hoi 8 lần liên tiếp lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn - một thành tích đủ để khẳng định sức hút về nhan sắc.

Nguồn: Sina



