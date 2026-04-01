HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam cưới tỷ phú Mỹ: "Nhiều lúc giận chồng lắm, nhưng nghĩ lại thôi"

PV |

"Cũng có khi tôi nhịn lắm rồi đó, tôi sẽ nói: ‘Đủ rồi nha!’", nữ ca sĩ giàu có này chia sẻ.

Cuộc sống hôn nhân của Hà Phương bên tỷ phú Mỹ gốc Việt Chính Chu luôn khiến công chúng tò mò. Dù sống trong nhung lụa và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, nữ ca sĩ vẫn có những chia sẻ rất đời thường về cuộc sống vợ chồng.

- Ảnh 1.

Hà Phương và ông xã - tỷ phú Chính Chu

Mới đây, Hà Phương thẳng thắn trải lòng về cách cô giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cô cho biết mình không sống chung với mẹ chồng, nhưng luôn ghi nhớ lời dặn của bà trước khi cưới rằng: "Thôi, con cứ cho đường vào cho nó đi" . Đây cũng chính là kim chỉ nam giúp cô dung hòa mối quan hệ với chồng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Anh Chính rất nóng tính, nên khi anh nóng, thì tôi nguội". Theo cô, trong hôn nhân, việc một người "hạ nhiệt" đúng lúc là điều cần thiết để tránh những xung đột không đáng có.

"Tôi nghĩ bản thân mình chỉ làm có một bộ phim thôi, mà có lúc nhiều thứ quá, mình cũng nóng tính lên, lời nói không được dịu ngọt. Vậy mà chồng làm biết bao nhiêu là việc, chắc vì lý do đó anh ấy mới nổi nóng lên, lúc đó mình phải nguội lại", Hà Phương tâm sự. Chính sự thấu hiểu này giúp cô nhìn nhận vấn đề từ góc độ của chồng, thay vì chỉ giữ cái tôi cá nhân.

- Ảnh 2.

Sự thấu hiểu, chia sẻ cùng chồng giúp Hà Phương giữ gia đình êm ấm

Dù vậy, Hà Phương không phủ nhận những lúc cô cảm thấy khó chịu: “Mặc dù nhiều khi, tôi cũng giận lắm, nhưng nghĩ lại thôi, anh ấy nhiều công việc quá nên mới vậy.” Với cô, việc nhường nhịn không phải là thiệt thòi mà là cách giữ gìn mái ấm: “Mình nhịn chồng mình cũng đâu có thiệt thòi gì đâu, chỉ cần làm sao cho gia đình mình êm ấm là được rồi.”

Đáng chú ý, nữ ca sĩ tiết lộ chồng cô cũng biết nhận lỗi: " Nhưng mà sau đó, anh ấy cũng biết rằng mình có lỗi. Cũng có khi tôi nhịn lắm rồi đó, tôi sẽ nói: ‘Đủ rồi nha!’, là anh ấy sẽ im rồi cười". Những chi tiết nhỏ này cho thấy mối quan hệ của họ không chỉ có sự nhẫn nhịn một chiều, mà còn là sự điều chỉnh từ cả hai phía.

Sau nhiều năm kết hôn, Hà Phương hiện sống cùng gia đình tại Mỹ. Cuộc sống của vợ chồng cô khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Họ sở hữu một căn penthouse rộng gần 1.400m2 tại Trump World Tower, tọa lạc trên tầng 89-90 với hơn 30 phòng, sang trọng như một "cung điện trên không" giữa lòng Manhattan.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Hà Phương sở hữu cuộc sống giàu có với biệt thự, du thuyền, chuyên cơ riêng

Không chỉ dừng lại ở đó, cặp đôi còn nắm giữ nhiều bất động sản quy mô lớn khác, bao gồm các biệt thự và khu nhà rộng đến mức phải di chuyển bằng ô tô trong khuôn viên, du thuyền, chuyên cơ riêng. Khối tài sản đồ sộ này cũng là lý do Hà Phương được công chúng mệnh danh là nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam.

Tags

sao Việt

Hà Phương

Chính Chu

Thế hệ ngôi sao 35+

nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại