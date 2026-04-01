Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam cưới tỷ phú Mỹ: "Nhiều lúc giận chồng lắm, nhưng nghĩ lại thôi"

Cuộc sống hôn nhân của Hà Phương bên tỷ phú Mỹ gốc Việt Chính Chu luôn khiến công chúng tò mò. Dù sống trong nhung lụa và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, nữ ca sĩ vẫn có những chia sẻ rất đời thường về cuộc sống vợ chồng.

Hà Phương và ông xã - tỷ phú Chính Chu

Mới đây, Hà Phương thẳng thắn trải lòng về cách cô giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cô cho biết mình không sống chung với mẹ chồng, nhưng luôn ghi nhớ lời dặn của bà trước khi cưới rằng: "Thôi, con cứ cho đường vào cho nó đi" . Đây cũng chính là kim chỉ nam giúp cô dung hòa mối quan hệ với chồng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Anh Chính rất nóng tính, nên khi anh nóng, thì tôi nguội". Theo cô, trong hôn nhân, việc một người "hạ nhiệt" đúng lúc là điều cần thiết để tránh những xung đột không đáng có.

"Tôi nghĩ bản thân mình chỉ làm có một bộ phim thôi, mà có lúc nhiều thứ quá, mình cũng nóng tính lên, lời nói không được dịu ngọt. Vậy mà chồng làm biết bao nhiêu là việc, chắc vì lý do đó anh ấy mới nổi nóng lên, lúc đó mình phải nguội lại", Hà Phương tâm sự. Chính sự thấu hiểu này giúp cô nhìn nhận vấn đề từ góc độ của chồng, thay vì chỉ giữ cái tôi cá nhân.

Sự thấu hiểu, chia sẻ cùng chồng giúp Hà Phương giữ gia đình êm ấm

Dù vậy, Hà Phương không phủ nhận những lúc cô cảm thấy khó chịu: “Mặc dù nhiều khi, tôi cũng giận lắm, nhưng nghĩ lại thôi, anh ấy nhiều công việc quá nên mới vậy.” Với cô, việc nhường nhịn không phải là thiệt thòi mà là cách giữ gìn mái ấm: “Mình nhịn chồng mình cũng đâu có thiệt thòi gì đâu, chỉ cần làm sao cho gia đình mình êm ấm là được rồi.”

Đáng chú ý, nữ ca sĩ tiết lộ chồng cô cũng biết nhận lỗi: " Nhưng mà sau đó, anh ấy cũng biết rằng mình có lỗi. Cũng có khi tôi nhịn lắm rồi đó, tôi sẽ nói: ‘Đủ rồi nha!’, là anh ấy sẽ im rồi cười". Những chi tiết nhỏ này cho thấy mối quan hệ của họ không chỉ có sự nhẫn nhịn một chiều, mà còn là sự điều chỉnh từ cả hai phía.

Sau nhiều năm kết hôn, Hà Phương hiện sống cùng gia đình tại Mỹ. Cuộc sống của vợ chồng cô khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Họ sở hữu một căn penthouse rộng gần 1.400m2 tại Trump World Tower, tọa lạc trên tầng 89-90 với hơn 30 phòng, sang trọng như một "cung điện trên không" giữa lòng Manhattan.

Hà Phương sở hữu cuộc sống giàu có với biệt thự, du thuyền, chuyên cơ riêng

Không chỉ dừng lại ở đó, cặp đôi còn nắm giữ nhiều bất động sản quy mô lớn khác, bao gồm các biệt thự và khu nhà rộng đến mức phải di chuyển bằng ô tô trong khuôn viên, du thuyền, chuyên cơ riêng. Khối tài sản đồ sộ này cũng là lý do Hà Phương được công chúng mệnh danh là nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam.