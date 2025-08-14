Phim mới chiếu 11 phút đã chiếm top 1 rating cả nước, nữ chính chỉ một ánh mắt cũng khiến đất trời nở hoa

Sinh Vạn Vật là bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch. Trước khi lên sóng, phim nhận về nhiều sự hoài nghi, không ít khán giả lo ngại Dương Mịch sẽ khó có thể cân được vai diễn phức tạp lần này. Thế nhưng trái với những nghi ngờ đó, ngay khi phim lên sóng những tập đầu tiên, Dương Mịch và Sinh Vạn Vật đã làm bùng nổ mọi nền tảng, được đánh giá rất cao về chất lượng.

Cụ thể, Sinh Vạn Vận do Dương Mịch, Âu Hào đóng chính đã lên sóng CCTV8 và iQIYI vào tối 13/8 vừa qua. Ngay trong thời điểm lên sóng, phim đạt được loạt thành tích khủng, khởi đầu vô cùng ấn tượng. Chỉ sau 11 phút rating realtime của phim đã leo top đầu cả nước với con số 3,0772%. Rating trung bình 3 tập đầu cũng ghi nhận con số đầy ấn tượng là 1,9969%. Quảng cáo 5 tập đầu gồm 4 quảng cáo với 26 giây/tập cho thấy sức hút đáng gờm của dự án.

Rating realtime của đài CCTV8 liên tục vượt mặt các đài lớn khác

Đáng nói hơn khi bộ phim đã phá nhiệt 7000 trên nền tảng phát hành trực tuyến ngay ngày đầu phát sóng. Đây là bộ phim đầu tiên trong khung giờ phá mức này trong năm nay của iQIYI. Việc một dự án không phải là phim cổ trang ghi nhận được con số này trong ngày đầu ra mắt là điều rất hiếm. Chưa kể, độ hot nhân vật Ninh Tú Tú của Dương Mịch đóng cũng vượt 100 triệu ngay ngày đầu và Sinh Vạn Vật thì leo tức leo top 1 phim điện ảnh - truyền hình hot nhất Douban theo thời gian thực ngay trong đêm.

Phim trở thành từ khóa tìm kiếm top 1 ngay trong đêm trên Douban

Thành tích khủng kéo theo đó là vô số lời khen dành cho tổng thể nội dung phim và nhất là màn thể hiện của nữ chính Dương Mịch - người vốn bị nghi ngờ trước đó. Bộ phim kể về câu chuyện tại vùng nông thôn Lỗ Nam, khắc họa hành trình biến động của mảnh đất và số phận con người trong giai đoạn lịch sử đầy sóng gió. Trọng tâm là câu chuyện trưởng thành đầy nghị lực của người phụ nữ tên Ninh Tú Tú (Dương Mịch), xen lẫn những mối tình sâu nặng giữa bối cảnh sống khốn cùng, nơi những người nông dân vật lộn từng ngày để sinh tồn.

Sau những tập đầu, chủ đề diễn xuất của Dương Mịch leo hot search trên Weibo với hàng triệu khán giả khen ngợi. Trang 163 cho rằng Dương Mịch đã làm thay đổi nhận thức của khán giả về bản thân cô ấy khi trước khi phim ra mắt, nhiều người nghi ngờ Dương Mịch không thể vào vai một người phụ nữ nông thôn khốn khó. Gương mặt thanh tú, hoàn hảo cho vai diễn, biểu cảm cực tốt, nhất là trong những cảnh thể hiện sự tuyệt vọng, oán hận. Đặc biệt, đôi mắt hồ ly đẹp nhất showbiz của Dương Mịch một lần nữa phát huy tối đa sức hút. Trong những phân cảnh thể hiện nỗi đau của nhân vật, cô không cần thoại, không cần gào khóc, chỉ một ánh mắt cũng khiến khán giả thấy rõ tâm can và nội tâm đầy phức tạp của Tú Tú.