Phim của Mỹ Tâm rời rạp

Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu của Mỹ Tâm khi lấn sân sản xuất và đưa bộ phim trở thành một trong những dự án nổi bật của phòng vé nội địa những tháng đầu năm.

Đến ngày 18/4, Tài gần như chạm vạch kết thúc khi chỉ còn một suất chiếu, bán 8 vé, thu hơn 800.000 đồng. Từ 19/4, phim rút khỏi rạp sau hơn một tháng phát hành, khép lại hành trình với doanh thu 113 tỷ đồng - con số đủ để xem là thành công thương mại với ê-kíp đứng đầu là Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong vai trò nhà sản xuất - đạo diễn.

Trong ngày 18/4, thị trường chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Dẫn đầu là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với 10,8 tỷ đồng/ngày, hơn 115.000 vé bán ra. Chỉ sau 3 ngày chiếu sớm, tổng doanh thu phim tiệm cận 45 tỷ đồng.

Ở nhóm bám đuổi, Hẹn em ngày nhật thực giữ phong độ ổn định, thu 1,2 tỷ đồng với hơn 1.000 suất chiếu.

Ngược lại, các tân binh như Song hỷ lâm nguy hay Bẫy tiền gần như không tạo được lực kéo khán giả khi suất chiếu ít, lượng vé bán thấp, doanh thu chỉ vài chục triệu đồng. Những phim cũ như Quỷ nhập tràng 2 cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái “giữ suất tượng trưng”.

Trong bối cảnh đó, việc Tài rời rạp là diễn biến tất yếu bởi vòng đời thương mại đã khép lại khi thị trường bước sang chu kỳ cạnh tranh mới, khốc liệt hơn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, điểm đáng ghi nhận của Tài nằm ở lựa chọn thể loại. Phim đi theo hướng hành động nặng đô, khác với kỳ vọng ban đầu của nhiều khán giả về một tác phẩm tình cảm. Phần dàn dựng các cảnh đánh đấm được đầu tư, tạo cảm giác trực diện, có lực.

Mai Tài Phến gần như “gánh” toàn bộ phần thể chất của phim - từ kịch bản, đạo diễn đến diễn xuất, với mật độ hành động dày đặc. Đây là nỗ lực đáng kể về mặt nghề nghiệp.

Không gian miền Tây được khai thác tốt với hình ảnh đẹp, nhịp điệu vừa phải, phần nhạc nền tròn vai. Nhân vật Út Lanh của Mỹ Tâm tạo được điểm nhấn nhờ cú twist ở cuối phim.

Tuy nhiên, điểm yếu lại nằm ở phần cốt lõi câu chuyện. Kịch bản đơn tuyến, thiếu cao trào, hệ thống phản diện mờ nhạt khiến xung đột không đủ lực. Tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính mang màu sắc “fan-service”, chưa được phát triển tương xứng, khiến cảm xúc bị đứt quãng.

Với 113 tỷ đồng, Tài vượt qua ngưỡng an toàn tài chính, đồng thời khẳng định khả năng kéo khán giả của thương hiệu Mỹ Tâm. Đây là bước tiến rõ rệt khi cô không chỉ đứng trước ống kính mà còn tham gia sâu vào vai trò sản xuất.

Với Mai Tài Phến, bộ phim là phép thử toàn diện ở vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên. Thành quả doanh thu cho thấy lựa chọn này không thất bại, nhưng cũng đặt ra áp lực phải nâng cấp về tư duy kịch bản nếu muốn đi đường dài.

Đây cũng là dự án điện ảnh thứ hai liên tiếp của Mỹ Tâm đạt hiệu quả thương mại. Trước đó, Chị trợ lý của anh (2019) - phim đầu tay do cô sản xuất và đóng chính - thu khoảng 70 tỷ đồng, vượt xa kinh phí sản xuất, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách thời điểm ra mắt. Bộ phim thuộc thể loại hài - tình cảm, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trên màn ảnh rộng.