Phim có Steven Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc nhiều cảnh nóng, thiếu chiều sâu

"Chị chị em em 3" sở hữu dàn diễn viên nổi bật, hình ảnh được đầu tư và những màn đối đầu tình ái đủ sức khơi gợi sự tò mò. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài chỉn chu là câu chuyện thiếu chặt chẽ, nhiều cao trào gượng ép. Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn để lại dấu ấn diễn xuất, nhưng chưa thể khỏa lấp những hạn chế của kịch bản.

Chị chị em em 3 quy tụ dàn diễn viên nổi bật, được đầu tư về bối cảnh, phục trang và không ngại khai thác những mối quan hệ tình ái táo bạo.

Tuy nhiên, bộ phim bộc lộ nhiều hạn chế trong cách xây dựng nhân vật, phát triển xung đột và xử lý cao trào. Ninh Dương Lan Ngọc là điểm sáng hiếm hoi trong một câu chuyện có nhiều biến cố nhưng thiếu sức thuyết phục.

Lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, Chị chị em em 3 xoay quanh Văn Tài (Quốc Anh), người đàn ông bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp với ba phụ nữ: Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Thị Nương (Chi Pu).

Mầu là vị hôn thê của Tài, Liễu là người tình cũ đã có chồng, còn Nương mang tình cảm vượt khỏi giới hạn của mối quan hệ anh em nuôi. Sự hiện diện của Văn Cường (Steven Nguyễn), chồng Liễu, tiếp tục đẩy những mâu thuẫn tình cảm sang hướng bạo lực, lừa dối và trả thù.

Với nhiều mối quan hệ chồng chéo, phim có đủ chất liệu để phát triển thành một tác phẩm tâm lý phức tạp. Tuy nhiên, thay vì đào sâu những xung đột về tình yêu, danh phận và trách nhiệm, câu chuyện lại sa vào chuỗi biến cố được sắp đặt nhằm gây bất ngờ. Càng về cuối, những hạn chế trong cách kể chuyện càng lộ rõ.

Kịch bản liên tục tạo sóng gió nhưng thiếu logic

Vấn đề lớn nhất của bộ phim nằm ở kịch bản. Phim có nhiều tình tiết nhưng thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa nguyên nhân và kết quả. Những cuộc gặp gỡ tình cờ, màn phát hiện bí mật và sự thay đổi thái độ đột ngột của nhân vật xuất hiện thường xuyên tạo cảm giác khiên cưỡng.

Lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, Chị chị em em 3 xoay quanh Văn Tài (Quốc Anh), người đàn ông bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp với ba phụ nữ.

Một trong những ví dụ rõ nhất là phân đoạn Văn Tài đưa Thị Liễu đến xem nhà ở Cổ Hà. Việc các nhân vật liên quan bất ngờ có mặt tại cùng địa điểm tạo điều kiện cho cuộc đối đầu, nhưng sự trùng hợp này thiếu cơ sở thuyết phục. Thay vì căng thẳng trước nguy cơ bí mật bị phát hiện, người xem dễ bị phân tâm bởi câu hỏi tại sao mọi chuyện lại diễn ra thuận tiện đến vậy.

Phân đoạn cầu hôn ở đầu phim cũng bộc lộ sự gượng gạo trong cách tổ chức tình huống. Hành động của Thị Mầu được đẩy lên mức phô trương nhằm tạo kịch tính, song chưa phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý nhân vật đã được giới thiệu.

Lời thoại phim cũng tạo không ít tranh luận trên mạng xã hội sau các suất chiếu sớm. Phim có nhiều cuộc đối đáp mang tính giải thích, nhân vật thường trực tiếp nói ra điều mình nghĩ hoặc cảm thấy. Không ít câu thoại có sắc thái hiện đại, thiếu tự nhiên khi đặt trong không gian cổ trang.

Đặc biệt, những lời tuyên bố liên quan đến tình yêu, hôn nhân và mang thai đôi khi tạo cảm giác cố tình gây sốc hơn là phản ánh một cuộc đối đầu tâm lý thực sự.

Nửa đầu triển khai khá chậm nhưng chưa tận dụng được thời lượng để xây dựng chiều sâu nhân vật. Đến nửa sau, các biến cố xuất hiện dồn dập, từ ngoại tình, lừa dối đến những hành động trả thù cực đoan. Số lượng tình tiết tăng lên nhưng sức nặng cảm xúc không phát triển tương ứng.

Đáng nói, nhiều cao trào được hỗ trợ bằng âm nhạc bi thương sử dụng khá dày. Việc liên tục nhấn mạnh cảm xúc bằng nhạc nền khiến một số phân đoạn trở nên lên gân, trong khi bản thân tình huống chưa đủ thuyết phục để tạo sự xúc động.

Ba nhân vật nữ trung tâm đều có những hoàn cảnh đáng để khai thác. Thị Mầu lớn lên với kỳ vọng về cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Thị Liễu mắc kẹt trong cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc. Thị Nương không thể công khai tình cảm vì ràng buộc danh phận.

Lời thoại phim cũng tạo không ít tranh luận trên mạng xã hội sau các suất chiếu sớm.

Từ những tiền đề này, bộ phim có cơ hội đặt ra câu hỏi về quyền lựa chọn, sự lệ thuộc và những giới hạn mà phụ nữ phải đối diện trong xã hội cũ. Tuy nhiên, thay vì phát triển các vấn đề ấy, kịch bản lại liên tục đưa ba người phụ nữ vào những cuộc đối đầu xoay quanh Văn Tài.

Bộ phim muốn nói về khát vọng yêu thương của phụ nữ nhưng lại dành quá ít không gian để các nhân vật tồn tại bên ngoài những mối quan hệ tình ái. Những tổn thương, mong muốn và lựa chọn cá nhân của họ phần lớn chỉ được khai thác khi có liên quan đến Văn Tài. Đây là điểm yếu đáng kể đối với một tác phẩm đặt phụ nữ ở vị trí trung tâm.

Chị chị em em 3 có thể đáp ứng nhu cầu của một bộ phận khán giả yêu thích những câu chuyện tình cảm nhiều mâu thuẫn, các màn đánh ghen và những cú ngoặt bất ngờ. Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ một tác phẩm điện ảnh tâm lý, phim còn nhiều vấn đề.

Kịch bản thiếu chặt chẽ, nhân vật phát triển không đồng đều, lời thoại gượng và nhiều cao trào được tạo ra bằng sự sắp đặt lộ liễu. Những hạn chế này càng rõ khi bộ phim kéo dài thời lượng mà không bổ sung được chiều sâu tương ứng.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì phong độ diễn xuất, Steven Nguyễn có một số phân đoạn đáng nhớ, trong khi Kỳ Duyên chưa đáp ứng được yêu cầu ở những cảnh tâm lý quan trọng. Phần hình ảnh được đầu tư nhưng chủ yếu tạo sức hút thị giác, chưa hỗ trợ hiệu quả cho câu chuyện.

Đáng tiếc, những chất liệu có thể phát triển thành một tác phẩm về tình yêu, định kiến và quyền tự quyết của phụ nữ cuối cùng lại bị thu hẹp vào những màn tranh giành, phản bội và trả thù.

Khi lớp vỏ hào nhoáng và những tình tiết gây sốc qua đi, điều còn lại là một kịch bản chưa đủ vững để nâng đỡ tham vọng của bộ phim.

Kỳ Duyên hụt hơi

Diễn xuất của dàn diễn viên Chị chị em em 3 có sự chênh lệch khá rõ. Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt thể hiện ổn định nhất. Trong vai Thị Liễu, cô có khả năng chuyển đổi giữa những trạng thái tình cảm khác nhau, từ nhẫn nhịn, tính toán đến bất an và mất kiểm soát.

Diễn xuất của dàn diễn viên Chị chị em em 3 có sự chênh lệch.

Lan Ngọc thể hiện tương đối tự nhiên một phụ nữ vừa khao khát được yêu thương, vừa sẵn sàng đưa ra những lựa chọn ích kỷ. Tuy nhiên, diễn xuất của cô cũng không thể giải quyết hoàn toàn những khoảng trống trong cách xây dựng nhân vật. Sự thay đổi tâm lý của Liễu ở một số thời điểm diễn ra thiếu nền tảng, khiến khán giả khó đồng cảm dù diễn viên đã cố gắng thể hiện cảm xúc.

Steven Nguyễn cũng có những phân đoạn đáng chú ý trong vai Văn Cường. Đây là nhân vật có nhiều mặt tính cách, từ gia trưởng, thực dụng đến những biểu hiện tổn thương trong quan hệ vợ chồng. Nam diễn viên xử lý khá tốt một số cảnh đối đầu với Lan Ngọc, đặc biệt ở những khoảnh khắc mâu thuẫn giữa hai người bị đẩy đến giới hạn.

Dẫu vậy, Văn Cường vẫn chưa trở thành một nhân vật điện ảnh thực sự có chiều sâu. Phim có xu hướng sử dụng anh như công cụ tạo biến cố, khi cần thì gây cười, lúc khác lại trở thành nguồn cơn của bạo lực và bi kịch. Những thay đổi trong hành vi thiếu sự phát triển tâm lý tương xứng, khiến nhân vật đôi lúc mất đi tính nhất quán.

Chi Pu thể hiện tương đối ổn những nét hồn nhiên của Thị Nương, nhưng vai diễn chưa có đóng góp đáng kể vào chiều sâu câu chuyện.

Trường hợp đáng tiếc hơn là Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu. Về ngoại hình, Kỳ Duyên phù hợp với hình ảnh một tiểu thư quyền quý, kiêu hãnh và có phần áp đặt. Tuy nhiên, diễn xuất của cô chưa đáp ứng được yêu cầu tâm lý của nhân vật, đặc biệt ở những phân đoạn đòi hỏi sự chuyển biến cảm xúc phức tạp.

Cách thoại thiếu độ mềm mại, biểu cảm còn cứng và những phản ứng tức giận đôi khi mang tính trình diễn khiến Thị Mầu khó tạo được sự đồng cảm. Nhân vật thường bộc lộ cảm xúc bằng những hành động và lời nói trực diện, trong khi sự tổn thương, bất an bên trong chưa được truyền tải rõ ràng.

Khi Thị Mầu phải đối diện với sự sụp đổ về tinh thần, vai diễn cần một khả năng biểu đạt nội tâm đủ mạnh để khán giả cảm nhận được bi kịch. Tuy nhiên, Kỳ Duyên chưa tạo được sức nặng cần thiết. Một trong những phân đoạn quan trọng nhất của nhân vật vì thế không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Quốc Anh có lợi thế về ngoại hình nhưng Văn Tài lại là nhân vật được xây dựng khá mờ nhạt. Dù giữ vị trí trung tâm trong các mối quan hệ, Tài thiếu cá tính rõ ràng và chưa có sức hấp dẫn tâm lý đủ lớn để lý giải vì sao nhiều phụ nữ sẵn sàng đánh đổi quá nhiều vì anh.

Chi Pu thể hiện tương đối ổn những nét hồn nhiên của Thị Nương, nhưng vai diễn chưa có đóng góp đáng kể vào chiều sâu câu chuyện. Tuyến tình cảm giữa Nương và Tài được giới thiệu như một xung đột cấm kỵ, song quá trình phát triển thiếu thuyết phục. Nhân vật xuất hiện trong nhiều tình huống nhưng không có hành trình tâm lý đủ rõ, khiến sự hiện diện của Nương đôi lúc trở nên thừa thãi.

Một trong số ít ưu điểm dễ nhận thấy của Chị chị em em 3 là phần hình ảnh. Bối cảnh, phục trang và tạo hình được chăm chút, giúp bộ phim có vẻ ngoài bắt mắt. Các diễn viên xuất hiện trong những bộ trang phục cầu kỳ, được đặt giữa không gian có tính thẩm mỹ tương đối đồng nhất.