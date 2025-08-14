Phim 18+ hay nhất 2025: Cặp chính phim giả tình thật mới sốc

Dù chỉ mới khởi chiếu sớm tại rạp Việt từ ngày 13/8, nhưng bộ phim 18+ Together (Tựa Việt: Dính Lẹo) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi nội dung độc đáo, mới lạ và có phần nặng đô. Ngay từ khi công bố poster và những thước phim đầu tiên, Dính Lẹo đã gợi cho khán giả cảm giác bức bối, ám ảnh nhưng vẫn gợi sự tò mò, cuốn hút.

Poster phim với hình ảnh độc đáo và tiêu đề Dính Lẹo khiến khán giả ngay lập tức ấn tượng

Trước đó, Dính Lẹo đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình quốc tế khi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance và công chiếu tại Mỹ. Tác phẩm được đánh giá là "tuyệt phẩm kinh dị hay nhất năm 2025" với 90% "cà chua tươi" trên Rotten Tomatoes và 7.0 trên IMDb.

Nội dung phim xoay quanh Tim và Millie, một cặp đôi đang trước bờ vực nhạt phai tình cảm sau 10 năm gắn bó. Để cứu vãn mối quan hệ, cả hai đã quyết định chuyển đến sống tại một vùng quê hẻo lánh. Tại đây, cả hai bất ngờ chứng kiến hàng loạt hiện tượng kỳ bí, bao gồm việc việc dính chặt vào nhau về tinh thần lẫn thể xác khiến cho mối quan hệ càng trở nên mất kiểm soát.

Hình ảnh Tim và Millie dính chặt vào nhau không chỉ gợi cảm giác kinh dị, rùng rợn cho phim, mà còn là phép ẩn dụ về những ám ảnh, phụ thuộc trong tình yêu. Giờ đây, cả hai buộc phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn: Tình yêu hay sự hủy hoại về thể xác.

Phim xoay quanh hành trình khám phá những hiện tượng kỳ bí và góc khuất trong mối quan hệ của Tim và Millie

Thể hiện vai chính trong phim là bộ đôi diễn viên Alison Brie (vai Millie) và Dave Franco (vai Tim). Đặc biệt, cả hai khiến khán giả bất ngờ khi vốn là cặp vợ chồng thật ngoài đời và đã bên nhau hơn một thập kỷ.

Trong phim, Alison Brie và Dave Franco khiến người xem không khỏi choáng ngợp với những cảnh quay gần gũi táo bạo. Từng ánh mắt, cử chỉ của cả hai đều rất chân thật, giúp người xem cảm nhận rõ những cảm xúc từ mặn nồng đến ngột ngạt, bất an mà hai nhân vật đang phải trải qua.

Bộ đôi diễn viên Alison Brie và Dave Franco hoàn toàn thuyết phục người xem với diễn xuất chân thật, ăn ý

Trước đó, bộ đôi từng hợp tác trong một số dự án như The Disaster Artist, The Rental. Có lẽ vì thế nên trong lần tái hợp ở Dính Lẹo, Alison Brie và Dave Franco càng khiến người xem thích thú với những màn tung hứng ăn ý, duyên dáng của cả hai.

Được biết, Alison Brie và chồng Dave Franco gặp nhau lần đầu vào năm 2011 thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Sau đó, Dave Franco đã chủ động tỏ tình và cặp đôi chính thức hẹn hò. Tháng 8/2015, Franco đã cầu hôn Brie tại California và nữ diễn viên chỉ mất một phút để đồng ý vì tin rằng "anh chính là người đàn ông của đời mình".

Cặp đôi kết hôn vào tháng 3/2017 và tình cảm ngày càng sâu đậm sau hơn 1 thập kỷ bên nhau. Không chỉ là vợ chồng. Alison Brie và Dave Franco còn là những người đồng nghiệp, bạn diễn ăn ý và hòa hợp với nhau trong nghệ thuật.