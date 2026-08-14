Phim 18+ Hàn Quốc quá hay nổi tiếng toàn cầu: 2 nữ chính đẹp xuất sắc, hút khán giả như nam châm

Đây có thể nói là một trong những bộ phim 18+ xuất sắc nhất màn ảnh Hàn Quốc từng có.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia sở hữu nền điện ảnh hàng đầu châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Bên cạnh những tác phẩm thương mại đình đám, điện ảnh xứ Kim Chi còn tạo dấu ấn nhờ các bộ phim 18+ khai thác những chủ đề gai góc theo cách táo bạo nhưng giàu tính nghệ thuật.

The Handmaiden là bộ phim 18+ xuất sắc bậc nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc (ảnh: CJ Entertainment)

Một trong những cái tên xuất sắc nhất của dòng phim 18+ Hàn Quốc chắc chắn phải kể đến The Handmaiden của đạo diễn Park Chan Wook. Lấy bối cảnh bán đảo Triều Tiên những năm 1930 dưới thời Nhật Bản chiếm đóng, phim theo chân Sook Hee, một cô gái được thuê làm người hầu cho tiểu thư Hideko. Hideko sống biệt lập trong một dinh thự rộng lớn cùng người chú độc đoán Kouzuki.

(Ảnh: CJ Entertainment)

Thế nhưng Sook Hee thực chất là một kẻ móc túi được một tên lừa đảo thuê để thực hiện âm mưu chiếm đoạt tài sản của Hideko. Gã giả danh bá tước Nhật Bản, lên kế hoạch quyến rũ Hideko, kết hôn với cô rồi đẩy cô vào bệnh viện tâm thần. Mọi chuyện tưởng như diễn ra đúng kế hoạch cho đến khi Sook Hee và Hideko nảy sinh những tình cảm ngoài dự tính.

The Handmaiden quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Kim Min Hee, Kim Tae Ri, Ha Jung Woo và Jo Jin Woong. Trong đó, điểm nhấn lớn nhất của bộ phim 18+ này là mối quan hệ đồng giới giữa hai nữ chính do Kim Min Hee và Kim Tae Ri thủ vai. Cả hai sở hữu visual đậm chất điện ảnh, diễn xuất ấn tượng và chemistry thuyết phục. Những phân cảnh thân mật cũng được thực hiện táo bạo, nóng bỏng nhưng vẫn chú trọng tính thẩm mỹ và phục vụ câu chuyện.

Kim Min Hee và Kim Tae Ri tạo phản ứng hóa học cực tốt với nhau (ảnh: CJ Entertainment)

Cả hai diễn viên Kim Min Hee và Kim Tae Ri đều được vinh danh tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh danh giá (Ảnh: CJ Entertainment)

Khi phát hành năm 2016, The Handmaiden được đón nhận nhiệt liệt, thu về khoảng 38,6 triệu USD so với kinh phí sản xuất khoảng 8,8 triệu USD. Tuy nhiên, điều thực sự đưa tác phẩm lên vị trí hàng đầu của dòng phim 18+ Hàn Quốc là sự công nhận rộng rãi từ giới chuyên môn trong nước lẫn quốc tế.

Tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, phim nhận 8 đề cử và chiến thắng 3 hạng mục, gồm Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc cho Ryu Seong Hee, Diễn viên mới xuất sắc cho Kim Tae Ri và Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Kim Min Hee.

Tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang, The Handmaiden nhận 7 đề cử, trong đó Park Chan Wook giành Daesang, giải thưởng cao quý nhất của sự kiện.

Xem xong The Handmaiden, khán giả chắc chắn sẽ không cảm thấy 2 tiếng đồng hồ bỏ ra là lãng phí (ảnh: CJ Entertainment)

Sức ảnh hưởng của bộ phim 18+ này còn vươn ra quốc tế. The Handmaiden được đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Critics Choice Awards và tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Tác phẩm sau đó tiếp tục xuất hiện tại hàng loạt giải thưởng và liên hoan phim danh giá như British Academy Film Awards, Chunsa Film Art Awards, Buil Film Awards, Korean Association of Film Critics Awards và nhiều giải thưởng của các hiệp hội phê bình quốc tế.

Gần một thập kỷ sau ngày ra mắt, The Handmaiden vẫn thường xuyên được nhắc tới như một trong những phim 18+ táo bạo, đẹp mắt và thành công nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Với những khán giả thích những tác phẩm điện ảnh 18+, tin rằng họ sẽ không cảm thấy lãng phí khi dành ra 2 tiếng đồng hồ để thưởng thức bộ phim.

nguồn: CJ Entertainment