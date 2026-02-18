Trụ sở Bộ Ngoại giao Philippines. (Ảnh: Philstar)

Philippines và Trung Quốc đã nhiều lần căng thẳng vì tranh chấp trên biển, gần đây là những cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Đại sứ quán Trung Quốc với các quan chức Philippines.

“Trong bầu không khí hiện nay, cách diễn đạt như vậy có nguy cơ bị coi là mang tính chèn ép và làm suy yếu đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên”, Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ, đồng thời kêu gọi các nhà ngoại giao Trung Quốc “thể hiện quan điểm một cách có trách nhiệm và chừng mực trong các trao đổi công khai”.

Đại sứ quán Trung Quốc chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu này. Căng thẳng diễn ra khi cả hai nước đều đang đón Tết Nguyên đán.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines được đưa ra sau khi người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Ji Linpeng đáp trả việc một số thượng nghị sĩ Philippines kêu gọi trục xuất Đại sứ Trung Quốc tại Manila.

Một số thượng nghị sĩ kêu gọi trục xuất Đại sứ Trung Quốc vì họ tin rằng hành động và tuyên bố công khai của Đại sứ quán Trung Quốc đã vượt qua ranh giới ngoại giao. Trong phát biểu đáp trả, người phát ngôn Đại sứ quán Ji Linpeng cảnh báo việc hạ cấp quan hệ ngoại giao có thể “làm mất hàng triệu việc làm”, và đặt câu hỏi rằng liệu các nghị sĩ có sẵn sàng bồi thường cho những người lao động mất việc hay không.

“Liệu những nghị sĩ đó có sẵn sàng tự bồi thường cho những người bị mất thu nhập hay không? Hay việc phô trương sẽ dễ dàng hơn khi người khác phải trả giá?” ông Ji nói.