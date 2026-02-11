Philippines thúc giục Trung Quốc bình tĩnh khi khẩu chiến leo thang

Quốc kỳ Philippines và Trung Quốc tại sự kiện ở Bắc Kinh năm 2017. (Ảnh: Reuters)

Ông Rogelio Villanueva - người phát ngôn phụ trách các vấn đề hàng hải của Bộ Ngoại giao Philippines, nói rằng việc đưa ra phản hồi cần theo cách “bình tĩnh” và “chuyên nghiệp”.

“Bộ Ngoại giao Philippines coi trọng việc trao đổi thẳng thắn và sôi nổi với đối tác nước ngoài về những vấn đề quan trọng, phù hợp với truyền thống dân chủ của Philippines”, ông nói.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra phản hồi đề nghị bình luận.

Phát biểu của ông Villanueva được đưa ra sau khi Thượng viện Philippines thông qua nghị quyết lên án các tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, trong đó chỉ trích quan chức Philippines vì những phát biểu liên quan đến tranh chấp trên biển.

Đại sứ quán Trung Quốc bác bỏ và lên án nghị quyết này, gọi đó là một “chiêu trò chính trị”.

Ngày 10/2, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez nhấn mạnh sự cần thiết phải “hạ nhiệt” căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines, cho rằng mối quan hệ giữa hai nước không nên chỉ được định hình bởi tranh chấp trên biển.

Mâu thuẫn giữa Philippines và Trung Quốc vì tranh chấp biển leo thang trong những năm gần đây, khi Manila cáo buộc Bắc Kinh có các hành động hung hăng trong vùng biển của Philippines.