Phía sau tiếng hét "Con không muốn sống nữa" giữa đêm vắng: Khi chiếc vòng cổ quan trọng hơn cả một đứa trẻ

Thiên An |

Chỉ vì một phút mất kiểm soát cảm xúc của người lớn, đứa trẻ đã phải hét lên lời tuyệt vọng đau đớn ngay giữa đêm vắng khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải rùng mình suy ngẫm.

Trong hành trình nuôi dạy con cái, chúng ta thường chú trọng vào việc cung cấp đầy đủ điều kiện vật chất, chọn trường học tốt hay rèn luyện kỹ năng cho trẻ mà quên mất một yếu tố cốt yếu định hình nên nhân cách, đó chính là sự ổn định cảm xúc của chính bậc làm cha mẹ.

Một gia đình hạnh phúc không phải là nơi không bao giờ có lỗi lầm mà là nơi những sai sót được xử lý bằng sự bình tĩnh thay vì những cơn lôi đình bộc phát. Khi sự nóng nảy vượt quá giới hạn, nó không chỉ là một khoảnh khắc mất kiểm soát nhất thời mà có thể trở thành một sự kiện gây sang chấn, làm rạn nứt niềm tin cơ bản của đứa trẻ vào thế giới xung quanh.

Câu chuyện đau lòng vừa được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc) dưới đây là một minh chứng điển hình cho hậu quả của việc thiếu kiểm soát cảm xúc. Theo clip từ một cư dân mạng quay lại dưới tòa nhà mình ở, sự việc xảy ra vào lúc tối muộn khi đường sá đã vắng lặng.

Lúc này, một cô bé ngồi thụp giữa đường, vừa khóc vừa cố gắng thu dọn sách vở và đồ dùng cá nhân đang rơi vãi khắp nơi. Ngay sau đó, mẹ của cô bé xuất hiện nhưng thay vì giúp đỡ hay hỏi han, người phụ nữ này lập tức quát mắng con với thái độ vô cùng giận dữ.

Cô bé ngồi thụp giữa đường vừa khóc vừa nhặt sách vở, dụng cụ học tập rơi vãi khắp nơi

Sau khi nhặt chiếc cặp sách, người mẹ đẩy mạnh cô bé ra khi em có ý định lại gần rồi quay lưng bước đi thẳng, mặc cho con gái khóc đến đứt hơi phía sau. Quá tuyệt vọng trước sự ruồng bỏ của mẹ, cô bé đã hét lên: "Con không muốn sống nữa" rồi lầm lũi chạy đi theo hướng ngược lại.

Người mẹ sau đó xuất hiện nhưng chỉ nhặt cặp sách lên, đẩy con gái một cách phũ phàng rồi bỏ đi

Thấy vậy, cô bé tiếp tục khóc nức nở, hét lên "Con không sống nữa" rồi bỏ chạy theo hướng ngược lại

Theo tìm hiểu, nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ việc cô bé vô tình làm rơi mất chiếc vòng cổ của mẹ. Do trời tối không tìm thấy đồ, người mẹ đã nổi trận lôi đình, quăng thẳng cặp sách của con xuống đường khiến bình nước thủy tinh bên trong vỡ vụn, đồng thời liên tục dùng bạo lực và lời lẽ nặng nề để chỉ trích con mình.

Đoạn video nhanh chóng tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt với nhiều luồng quan điểm khác nhau từ phía netizen. Nhóm ý kiến đông đảo nhất thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với cô bé và kịch liệt phê phán người mẹ. Họ cho rằng không có bất kỳ vật chất nào, dù là chiếc vòng cổ quý giá đến đâu, có thể đánh đổi được danh dự và tâm lý của một đứa trẻ. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại rằng hành động bỏ mặc con giữa đường đêm khuya là cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn đến những sự cố an ninh đáng tiếc.

Ở một góc nhìn khác, một số người lại cố gắng tìm cách lý giải cho hành vi của người mẹ, dù không đồng tình với cách cư xử đó. Họ cho rằng có thể người mẹ đang phải chịu đựng áp lực tâm lý quá lớn từ cuộc sống hoặc tài chính, khiến chiếc vòng cổ bị mất trở thành "giọt nước tràn ly". Tuy nhiên, luồng ý kiến trung lập lại nhấn mạnh rằng dù áp lực đến đâu, việc trút giận lên một đứa trẻ không có khả năng tự vệ là hành vi không thể chấp nhận được trong giáo dục gia đình hiện đại.

Hình ảnh bé gái nằm khóc giữa đường phố một mình khiến nhiều người xót xa

Khi cảm xúc của cha mẹ là "lồng kính" bao bọc trẻ

Các nghiên cứu giáo dục và tâm lý học uy tín trên thế giới đã nhiều lần chứng minh tác động khủng khiếp của sự bất ổn cảm xúc từ cha mẹ đối với con cái. Theo nghiên cứu của giáo sư chuyên ngành tâm lý học phát triển Mary Ainsworth (Đại học Virginia) về "Thuyết gắn bó", việc cha mẹ có hành vi ruồng bỏ hoặc phản ứng cực đoan khi con gặp sự cố sẽ phá hủy "vùng an toàn" của trẻ. Điều này khiến trẻ hình thành kiểu gắn bó lo âu hoặc né tránh, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thiết lập các mối quan hệ xã hội khi trưởng thành.

Bên cạnh đó, các chuyên gia từ Đại học Harvard trong các báo cáo về sự phát triển của trẻ em cũng nhấn mạnh rằng "căng thẳng độc hại" (toxic stress) từ những trận đòn roi và mắng nhiếc thường xuyên sẽ làm tăng nồng độ cortisol trong não bộ trẻ. Điều này không chỉ gây hại cho hệ thần kinh mà còn khiến trẻ mất đi khả năng điều chỉnh cảm xúc cá nhân. Khi cô bé trong clip hét lên muốn từ bỏ sự sống, đó chính là biểu hiện của sự sụp đổ hệ thống phòng vệ tâm lý khi nguồn nương tựa duy nhất là cha mẹ lại trở thành nguồn cơn của sự sợ hãi.

Cha mẹ cần hiểu rằng sự bình tĩnh là một kỹ năng cần phải học tập. Thay vì chọn cách trừng phạt cực đoan để giải tỏa cơn giận của bản thân, việc chọn giao tiếp và cùng con khắc phục sai lầm mới là nền tảng vững chắc để trẻ trưởng thành một cách lành mạnh. Đừng để một khoảnh khắc thiếu kiểm soát trở thành bóng ma tâm lý đi theo con suốt cuộc đời.

"Rồng" bất ngờ xuất hiện trên mặt sông dịp Thanh Minh, cảnh tượng từ trên cao khiến dân mạng xôn xao
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
