Phía sau khu “Cao Xà Lá” 11 ha đang nóng trên đường Nguyễn Trãi: Vingroup từng chi bao nhiêu tiền cho cuộc di dời?

Thăng Long đã ghi nhận khoản tiền hỗ trợ đã nhận được lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 vào thu nhập khác trong năm 2025 với số tiền 250 tỷ đồng.

Hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cho việc di dời Thuốc lá Thăng Long

Trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho biết, trong kỳ, Tổng công ty đã nhận thêm 152,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ Dự án di dời Công ty Thuốc lá

Thăng Long.

Theo Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 10/08/2015 của Hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 04/8/2008 giữa Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn VinGroup, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời Mọc, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long về việc hỗ trợ di dời Nhà máy Thuốc lá Thăng Long với tổng kinh phí hỗ trợ là 300 tỷ đồng.

Trong đó, Thăng Long được ứng trước 150 tỷ đồng ngay sau khi ký Phụ lục hợp đồng. Số tiền 150 tỷ còn lại sẽ được hỗ trợ theo lộ trình: 100 tỷ đồng sau khi UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và 50 tỷ đồng còn lại được chuyển sau khi Thăng Long bàn giao mặt bằng khu đất cho Tập đoàn VinGroup.

Theo Biên bản làm việc ngày 15/12/2025 giữa Thăng Long, Tập đoàn VinGroup - Công ty CP và Công ty Cổ phần Vinhomes đã thống nhất sẽ chuyển khoản tiền hỗ trợ lần 2 với số tiền 100 tỷ đồng cho Thuốc lá Thăng Long theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng hợp tác đầu tư sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4998/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 về việc thu hồi đất tại địa điểm số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội để giao cho đơn vị thực hiện dự án.

Theo đó, Thăng Long đã ghi nhận khoản tiền hỗ trợ đã nhận được lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 vào thu nhập khác trong năm 2025 với số tiền 250 tỷ đồng.

Trong kỳ, Thăng Long đã thực hiện bàn giao đất, bàn giao xong mặt bằng cho Chủ đầu tư dự án và đã nhận được khoản hỗ trợ 50 tỷ đồng còn lại. Theo đó, Thăng Long đã ghi nhận khoản hỗ trợ 50 tỷ đồng còn lại này vào thu nhập khác.﻿

Ngoài ra, Vinataba còn nhận khoản hỗ trợ di dời bổ sung với số tiền 102,5 tỷ đồng theo Biên bản thỏa thuận ngày 13/02/2026 giữa Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long.﻿

Năm 2012, Vinataba đã vay 80 tỷ đồng và lãi vay phải trả với số tiền 22,5 tỷ đồng cho Bất động sản Thăng Long để phục vụ việc di dời cơ sở sản xuất từ 235 Nguyễn Trãi sang địa điểm mới.

Theo điều khoản của hợp đồng, khi dự án Tổ hợp Văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại 235 Nguyễn Trãi được cấp Giấy phép chứng nhận Đầu tư thì khoản vay và lãi vay nêu trên sẽ được chuyển thành khoản hỗ trợ để thực hiện việc di dời cơ sở sản xuất kinh doanh của Thăng Long.

Theo Biên bản thỏa thuận ngày 13/02/2026, liên quan đến Hợp đồng vay vốn giữa Thăng Long và Công ty BĐS Thăng Long, hai bên thống nhất:﻿

Dự án Tổ hợp Văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại 235 Nguyễn Trãi của Công ty BĐS Thăng Long không thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

Công ty BĐS Thăng Long xác nhận toàn bộ số tiền vay 80 tỷ đồng và toàn bộ số tiền lãi vay phải trả 22,5 tỷ đồng là khoản hỗ trợ di dời bổ sung cho Thăng Long, không nằm trong khoản hỗ trợ di dời tại Hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 04/08/2008.

Thăng Long xác nhận có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty BĐS Thăng Long toàn bộ số tiền lãi vay với số tiền 13,5 tỷ đồng.

Theo đó, Thăng Long đã ghi nhận khoản hỗ trợ di dời bổ sung đã nhận được từ Công ty BĐS Thăng Long với số tiền 102,5 tỷ đồng vào thu nhập khác trong kỳ.﻿

Như vậy, cùng với 250 tỷ đã nhận trước năm 2026, tổng số tiền hỗ trợ liên quan đến việc di dời khỏi 235 Nguyễn Trãi Vinataba nhận về khoảng 402,5 tỷ đồng, chưa tính các khoản tiền đặt cọc và lãi phát sinh liên quan.﻿

Khu đất “Cao Xà Lá” hơn 11 ha trên đường Nguyễn Trãi

Lễ động thổ Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi (nguồn ảnh: DELTA Group).

Được biết, khu đất 233–235 Nguyễn Trãi từng là “tổ hợp công nghiệp” nổi tiếng mang tên “Cao Xà Lá” - tên gọi xuất phát từ việc nơi đây từng là địa chỉ của ba nhà máy lớn, bao gồm nhà máy Cao su Sao Vàng, nhà máy Xà phòng Hà Nội, nhà máy Thuốc lá Thăng Long.

Khu đất 233–235 Nguyễn Trãi được xem là khu đất “vàng” khi sở hữu vị trí đắc địa, trải dài hàng trăm mét mặt tiền đường Nguyễn Trãi - trục giao thông huyết mạch rộng hơn 10 làn xe. Không chỉ nằm liền kề các ga của tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, khu đất còn hưởng lợi thế lớn về kết nối khi bao quanh là các quận phát triển năng động như Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Cầu Giấy...

Ngoài ra, khu đất này còn nằm gần 3 tuyến vành đai quan trọng của Thủ đô: Vành đai 2 và Vành đai 3 đã hoàn thiện, cùng với Vành đai 2,5 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, khu đất còn nằm sát ngay khu đô thị Vinhomes Royal City – một dự án nổi bật của Tập đoàn Vingroup. Xung quanh khu vực là hệ thống các trường đại học lớn như: Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Thủy Lợi, trường Đại học Công Đoàn…

Dự án hơn 11.000 tỷ đồng thay thế tổ hợp công nghiệp cũ﻿

Tháng 10/2025, ﻿UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thu hồi hơn 110.000 m2 đất tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, để triển khai dự án khu chức năng đô thị.

Sau khi thu hồi, toàn bộ diện tích hơn 11 ha này được UBND TP. Hà Nội giao cho liên danh CTCP Bất động sản Xavinco, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico để triển khai dự án khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi

Cùng với đó, Xavinco cũng hợp tác với CTCP Bột giặt LIX lập ra Công ty TNHH Xalivico để thực hiện dự án trên khu đất gần 12.000 m2.

﻿Xavinco cùng Xalivico đều là công ty con của Vingroup.

Theo quy hoạch, hơn 52.000 m2 đất sẽ được sử dụng làm đất ở để xây dựng các công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, nhà ở), gồm 3 ô đất, mỗi ô đều có 3 tầng hầm. Chủ đầu tư được giao đất đến ngày 22/4/2066, còn người mua nhà được sử dụng đất lâu dài.

Bên cạnh đó, dự án còn có gần 17.400 m2 đất dành cho giáo dục, 4.500 m2 đất thương mại – dịch vụ cho công trình công cộng đơn vị ở, hơn 15.100 m2 đất thương mại – dịch vụ công cộng đô thị, hơn 9.900 m2 đất giao thông và hơn 11.000 m2 đất công cộng khác.

Trước đó, vào tháng 6/2025, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của quận Thanh Xuân, trong đó có thêm dự án đô thị tại địa chỉ 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi.

Theo thông tin công bố, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 46.000 người và thời gian triển khai từ năm 2025 đến 2030.