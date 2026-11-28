Phát hiện khách hàng chuyển khoản nhầm 50 triệu đồng thay vì 50.000 đồng tiền dịch vụ vận chuyển, một tài xế đã chủ động trình báo Công an nhờ hỗ trợ xác minh để hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Khoảng 9h ngày 26/11/2026, anh Ngô Thế Bình (SN 1989) đến Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, trình báo việc nhận được số tiền chuyển khoản nhầm từ khách hàng.

Trước đó, vào lúc 21h52 ngày 25/11, trong quá trình kinh doanh dịch vụ vận chuyển bằng ô tô, anh Bình được một khách hàng thanh toán 50.000 đồng tiền cước. Tuy nhiên, do nhầm lẫn khi thực hiện giao dịch, khách hàng đã chuyển nhầm số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản của anh.

Phát hiện số tiền nhận được lớn hơn nhiều so với giá trị dịch vụ, anh Bình đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển nhầm để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Thủy tiến hành xác minh, xác định người chuyển nhầm là anh Trịnh Xuân Tiến (SN 1982, trú tại xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng). Công an phường đã hỗ trợ hai bên liên hệ, làm việc và hoàn trả đầy đủ số tiền 50 triệu đồng cho anh Tiến.

Sau khi nhận lại tiền, anh Tiến đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước hành động trung thực của anh Bình và sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Phú Thủy.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thủy hỗ trợ trao trả số tiền chuyển nhầm

Hành động của anh Ngô Thế Bình thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật. Đây là việc làm đáng biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đồng thời, việc Công an phường Phú Thủy kịp thời xác minh, hướng dẫn và hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền chuyển nhầm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ở cơ sở.

Qua vụ việc, Công an phường Phú Thủy khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trường hợp chuyển nhầm tiền, cần lưu giữ thông tin giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm, không tự ý sử dụng số tiền không thuộc về mình; chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xác minh, hoàn trả đúng người, tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng