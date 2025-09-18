Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3

Diễn viên – tiến sĩ danh dự Phi Thanh Vân (tên thật Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982 tại Hà Nội) vừa gây chú ý khi đăng tải trạng thái thông báo sẽ tổ chức lễ cưới lần thứ ba vào cuối năm nay.

Trong bài viết, cô chia sẻ: “Cuối năm nay, tiến sĩ – nghệ sĩ Phi Thanh Vân sẽ bước vào một cột mốc thiêng liêng của đời mình – lễ cưới trọng đại. Với mong muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bằng một bộ hình cưới sang trọng, tinh tế và đẳng cấp, chị Vân trân trọng gửi lời mời hợp tác đến các thương hiệu studio, ekip photographer hàng đầu”.

Chia sẻ của Phi Thanh Vân nhanh chóng thu hút sự chú ý, quan tâm của bạn bè, cư dân mạng. Nhiều người gửi lời mời chúc mừng hạnh phúc đến nữ diễn viên.

Được biết, bạn trai mới của Phi Thanh Vân tên là Trần Chí Phú, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, hơn cô khoảng 10 tuổi, quê gốc miền Tây (Long An – nay là Tây Ninh). Anh hiện là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một công ty xây dựng và một nhà máy đá – chuyên sản xuất đá lót tường, đá đường, đá trang trí.

Nhà máy của anh rộng khoảng 3 ha tại Lâm Đồng, với đầy đủ thiết bị để cắt xẻ, tạo hình đá. Tính cách anh được mô tả là hiền lành, chân thật, mộc mạc; bên cạnh thành đạt về kinh tế, anh còn được Phi Thanh Vân khen ngợi là người có trí tuệ, hiểu biết, là chỗ dựa và hỗ trợ cô trong công việc. Anh cũng rất tình cảm với con trai cô – bé Tấn Đức – coi trọng vai trò con riêng của Vân như con ruột, thường dành thời gian quan tâm và chăm sóc. Hai gia đình đã có những lần gặp gỡ thân mật; Vân đã được anh đưa về thăm quê, ra mắt gia đình.

Phi Thanh Vân và chồng sắp cưới.

Phi Thanh Vân từng được biết đến là người mẫu, ca sĩ, diễn viên với vai Phương Trinh trong phim “Cô gái xấu xí” và nhiều dự án truyền hình khác, đồng thời tích cực học tập để nhận các chứng chỉ, bằng cấp về tâm lý, marketing, kỹ năng lãnh đạo và từng được trao học vị tiến sĩ danh dự.

Trước lần chuẩn bị lên xe hoa này, nữ nghệ sĩ đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Lần đầu vào năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc nhưng chia tay sau bốn năm chung sống. Năm 2014, cô tái hôn với Nguyễn Bảo Duy, người kém hai tuổi, cả hai có một con trai nhưng cuộc hôn nhân cũng kết thúc năm 2017.

Sau nhiều biến cố tình cảm, Phi Thanh Vân từng nhiều lần bày tỏ mong muốn tìm được bến đỗ bình yên và hạnh phúc thực sự. Ở tuổi 43, thông báo về “cột mốc thiêng liêng” lần này cho thấy cô đang khởi đầu chương mới của cuộc đời, chủ động chuẩn bị mọi thứ cho một đám cưới được kỳ vọng sang trọng, tinh tế và đẳng cấp.

Việc nữ nghệ sĩ công khai mời gọi các thương hiệu, studio, ekip ảnh cưới hàng đầu hợp tác cũng cho thấy sự chuyên nghiệp và đầu tư của cô cho lần tổ chức trọng đại này, đồng thời nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng vốn theo dõi từng bước đi trong cuộc sống và sự nghiệp của “nữ hoàng dao kéo” một thời.