Phí SMS Banking BIDV: Mỗi tháng mất bao nhiêu tiền nhận tin nhắn biến động số dư?

Khách hàng phổ thông dùng dịch vụ tin nhắn biến động số dư BSMS của BIDV trả tối thiểu 10.000 đồng mỗi tháng, chưa gồm VAT, và nhiều hơn nếu nhận từ 15 tin. Trong khi đó, thông báo qua ứng dụng SmartBanking được miễn phí.

Khách hàng giao dịch tại một chi nhánh BIDV

Theo biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân áp dụng từ ngày 10/5/2025, phí BSMS của BIDV được tính theo số tin nhắn phát sinh trong tháng. Khách hàng phổ thông nhận dưới 15 tin mỗi tháng trả 10.000 đồng/thuê bao/tháng. Từ 15 tin trở lên, phí được tính bằng số tin nhắn nhân với đơn giá 700 đồng/tin. Với tài khoản ngoại tệ, các mức tương ứng là 1 USD/thuê bao/tháng và 0,03 USD/tin.

Các mức phí này chưa bao gồm thuế VAT. Như vậy, một khách hàng nhận 30 tin nhắn trong tháng trả 21.000 đồng chưa thuế, còn người nhận 50 tin trả 35.000 đồng. Do cách tính chuyển từ phí cố định sang tính theo tin, khách hàng nhận đúng 15 tin trả 10.500 đồng, cao hơn mức của người nhận 14 tin.

Ngoài ra, theo thông báo điều chỉnh biểu phí BSMS mà BIDV áp dụng từ ngày 1/10/2024, tin nhắn tính phí là tin báo biến động ghi nợ, ghi có của tài khoản và thẻ tín dụng. Các tin nhắc nợ, báo đến hạn sổ tiết kiệm, tin chăm sóc khách hàng hay chúc mừng sinh nhật không bị tính phí.

BSMS chỉ gửi thông báo cho giao dịch từ 30.000 đồng trở lên. Các giao dịch nhỏ hơn mức này không có tin nhắn SMS, khách hàng tra cứu qua ứng dụng hoặc ngân hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, khách hàng cao cấp hạng Premier, Premier Elite và Private được miễn toàn bộ phí BSMS, kể cả khi nhận từ 15 tin trở lên mỗi tháng.

Với mọi khách hàng, tin nhắn OTT, tức thông báo biến động số dư gửi qua ứng dụng BIDV SmartBanking, được miễn phí. Thông báo bằng giọng nói qua OTT cũng không thu phí. Theo bảng so sánh của BIDV, thông báo OTT bao gồm toàn bộ biến động số dư của tài khoản, thẻ, tiền gửi và tiền vay, viết bằng tiếng Việt có dấu và không giới hạn ký tự.

Ứng dụng SmartBanking hiện miễn phí đăng ký, duy trì và miễn phí chuyển khoản cho người nhận trong và ngoài BIDV.

Với người giao dịch nhiều, chênh lệch giữa hai kênh có thể lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi năm. Ở mức 30 tin mỗi tháng, phí BSMS là 252.000 đồng/năm chưa gồm VAT. SMS có lợi thế không cần kết nối Internet, nhưng tin nhắn không dấu và giới hạn ký tự.