Phí ship chỉ 165K, vị khách ở TPHCM chuyển khoản luôn 165 triệu đồng: Shipper lập tức báo cáo luôn lãnh đạo đơn vị

Theo Vietnam Post, vừa qua, nam bưu tá Phạm Viễn Chính, thuộc Bưu cục phát Hóc Môn 4, Trung tâm phát 4, bưu điện TP Hồ Chí Minh đã có hành động đẹp. Người này đã trả lại tiền cho khách chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 01/08/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao đơn hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, anh Chinh phát hiện khách hàng chuyển khoản nhầm số tiền lên tới 165 triệu đồng.

Bất ngờ với số tiền quá lớn nhận được, bưu tá này liền kiểm tra lại. Anh phát hiện số tiền này là của khách hàng đã nhận hàng với phí chuyển phát là 165.000 đồng. Ngay lập tức anh Minh đã báo cáo lãnh đạo đơn vị đồng thời liên lạc ngay với khách hàng để xác minh thông tin và hoàn trả số tiền gần 165 triệu đồng lại cho khách hàng.

Theo chia sẻ của khách hàng, khi nhận được điện thoại của bưu tá Phạm Viễn Chinh liên hệ nhận hàng, người này đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản phần phí chuyển phát. Phí chuyển phát cho bưu gửi là 165.000 đồng. Do nhầm lẫn trong quá trình chuyển khoản, khách hàng đã chuyển thành 165 triệu đồng.

“Tôi thực sự rất bất ngờ và xúc động khi anh Chinh gọi điện báo sự việc. Thú thật, lúc đó tôi chưa hề nhận ra mình đã chuyển nhầm số tiền quá lớn như vậy. Trong thời đại mà đôi khi lòng tốt dễ bị nghi ngờ, hành động trung thực của anh Chinh khiến tôi rất cảm phục. Anh không chỉ làm đúng trách nhiệm mà còn thể hiện đạo đức nghề nghiệp và nhân cách đáng quý”, vị khách chia sẻ.

Ghi nhận hành động cao đẹp này, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm phát 4 đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng anh Chinh trước toàn đơn vị. Việc làm này nhằm khích lệ tinh thần phục vụ bằng cái tâm, hành xử đúng đạo đức nghề nghiệp trong ngành Bưu điện.

“Khi thấy số tiền được chuyển vào tài khoản là 165 triệu đồng, tôi thật sự giật mình vì biết chắc chắn đây là nhầm lẫn. Tôi chỉ nghĩ một điều rất đơn giản: Tiền này không phải của mình thì phải trả lại cho đúng người và phải trả lại cho khách hàng nhanh nhất. Có thể khách hàng cũng đang lo lắng khi thấy số tiền bị chuyển nhầm. Với nghề bưu tá, niềm tin của khách hàng là điều quan trọng nhất. Nên tôi không thể làm ngơ. Tôi nghĩ nếu ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ mong được đối xử tử tế như vậy”, bưu tá Phạm Viễn Chinh bộc bạch.

