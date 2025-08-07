10 triệu người Việt sốc vì quả đu đủ giá 100 triệu

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nội dung video ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ bất ngờ khi bổ quả đu đủ thì phát hiện bên trong ruột quả có nhiều lõi màu trắng, trông khá kỳ lạ.

Người phụ nữ chia sẻ đầy ngạc nhiên: “Em năm nay 46 tuổi rồi mà lần đầu tiên em thấy hiện tượng như vậy”. Cô còn hài hước ví các lõi trắng giống như “một ổ trứng” nằm gọn bên trong quả đu đủ. Điều khiến cô càng bất ngờ hơn là khi dùng tay ấn vào, những lõi này rất cứng, gần như không thể tách rời, khiến cô vô cùng tò mò không biết bên trong chứa gì. Sau một hồi cẩn thận gỡ ra, cô đếm được 7 lõi màu trắng từ quả đu đủ nhưng vẫn không rõ hiện tượng này là gì.

Người phụ nữ đăng tải video thấy nhiều lõi trắng bên trong

Không những thế, người phụ nữ này đã tiếp tục bổ tiếp quả đu đủ thứ hai mà mình mua. Trái thứ hai này cũng gặp hiện tượng tương tự nhưng bên trong một lõi màu trắng to. Khi người phụ nữ này bổ lõi trắng ra thì nhìn thấy hạt đu đủ mọc ở bên trong. Trước hiện tượng lạ này, người phụ nữ đã chia sẻ rằng có người nói rằng đây chính là hiện tượng hiếm và hỏi mua 7 quả này giá 100 triệu mà cô vẫn phân vân không biết nên bán hay không.

Lõi trắng bên trong trái đu đủ được người phụ nữ lấy ra

Trên thực tế, hiện tượng này từng được ghi nhận và có lời giải thích từ giới khoa học. Theo một chuyên gia sinh học, phần lõi trắng cứng xuất hiện bên trong quả đu đủ thực chất là những “quả đu đủ con”, hay còn gọi là phôi thai của cây đu đủ. Đây là hiện tượng hiếm gặp, xảy ra khi quá trình thụ phấn hoặc phân chia tế bào gặp bất thường, dẫn đến việc hình thành một số phôi mầm phát triển bên trong trái chính. Vì nằm trong ruột quả và không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên những phôi này có màu trắng và cứng.

Người phụ nữ bày tỏ sự bất ngờ khi nhìn thấy hiện tượng này

Ngay sau khi video lan truyền, cư dân mạng đã thi nhau bình luận, bày tỏ sự tò mò và thích thú trước quả đu đủ "độc lạ" này. Nhiều người gọi vui đây là hiện tượng “trái cây mang bầu”, bởi cảm giác như trong quả lại có thêm những quả khác. Cho đến hiện tại, video mà người phụ nữ này đăng tải đã đạt được hơn 10 triệu lượt xem và nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra. Trước đó, tại một số nơi ở Việt Nam và thế giới, người dân cũng từng chia sẻ hình ảnh những quả đu đủ có lõi trắng tương tự. Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định, đây chỉ là một dạng phát triển bất thường của phôi mầm, hoàn toàn không gây hại cho sức khỏe và không sinh ra độc tố như nhiều người lầm tưởng.

Cư dân mạng cũng tò mò về trái đu đủ này

Dù vậy, theo đánh giá từ người từng gặp tình huống tương tự, những quả đu đủ có “phôi bên trong” như thế này thường có vị nhạt hơn, độ ngọt và mùi thơm không đậm bằng các quả phát triển bình thường. Một số người dùng mạng xã hội cũng bình luận rằng họ từng bắt gặp hiện tượng tương tự nhưng lúc đó cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

