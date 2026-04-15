Phi hành gia Artemis II nhớ lại khoảnh khắc không tưởng khi Trái đất biến mất

Chi Chi |

Hình ảnh Trái Đất lặn tuyệt đẹp từ sứ mệnh Artemis II gợi nhớ đến hình ảnh Trái Đất mọc trong sứ mệnh Apollo 8, đánh dấu sự trở lại của nhân loại vào không gian sâu thẳm và sự khởi đầu của một kỷ nguyên khám phá mới.

Đây là hình ảnh "Trái Đất lặn" được phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II của NASA ghi lại.

Ngay trước khi phi hành đoàn Artemis II bay khuất sau Mặt Trăng, họ đã chụp được hình ảnh Trái Đất hình lưỡi liềm đang lặn xuống rìa Mặt Trăng. (Nguồn ảnh: NASA)

Vị trí: Cách bề mặt Mặt Trăng 4.070 dặm (6.550 km).

Thời điểm chia sẻ: ngày 6 tháng 4 năm 2026.

Hình ảnh ấn tượng này cho thấy Trái Đất hình lưỡi liềm khuất dần sau rìa gồ ghề của Mặt Trăng. Cảnh "Trái Đất lặn" này đã được phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II của NASA chứng kiến và có thể coi là điểm nổi bật nhất của sứ mệnh đầu tiên bay quanh Mặt Trăng kể từ năm 1972.

Chỉ vài khoảnh khắc sau khi bức ảnh này được chụp, tàu vũ trụ Orion đã bay qua phía sau Mặt Trăng, bắt đầu thời gian mất liên lạc 31 phút với Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh ở Houston, Texas.

Ở phía trước là bề mặt Mặt Trăng hiện lên rõ nét, trong khi phía xa hơn, Trái Đất lơ lửng giữa không gian, với Úc và Châu Đại Dương được chiếu sáng bởi ánh mặt trời còn phần còn lại chìm trong bóng đêm. Đó là một cảnh tượng khiến phi hành đoàn xúc động.

"Tôi thực sự đang nổi da gà, chỉ nghĩ đến thôi, lòng bàn tay tôi đã đổ mồ hôi rồi," Tư lệnh Reid Wiseman nói từ khoang tàu Orion trong một cuộc họp báo trực tiếp hôm thứ Tư (ngày 8 tháng 4). "Thật tuyệt vời khi được chứng kiến hành tinh quê hương của mình biến mất sau mặt trăng. Bạn có thể nhìn thấy bầu khí quyển. Bạn có thể nhìn thấy địa hình trên mặt trăng được chiếu lên Trái đất… đó là một cảnh tượng không thể tin được… và rồi nó biến mất. Nó khuất khỏi tầm mắt."

Hình ảnh này chắc chắn gợi lên sự so sánh với cảnh Trái Đất mọc được chụp trong sứ mệnh Apollo 8 vào đêm Giáng sinh năm 1968 - sứ mệnh đưa ba người bay vòng quanh Mặt Trăng lần đầu tiên.

Bức ảnh Trái đất mọc năm 1968

Bức ảnh đó, được chụp bởi phi công Bill Anders đã cho thấy Trái Đất là một thế giới mong manh, hữu hạn, lơ lửng trong bóng tối - một góc nhìn được cho là đã góp phần thúc đẩy phong trào bảo vệ môi trường hiện đại.

Chuyên gia sứ mệnh Jeremy Hansen (CSA) chụp ảnh mặt trăng qua cửa sổ tàu vũ trụ Orion trong suốt chuyến bay ngang qua mặt trăng kéo dài 7 giờ của phi hành đoàn (Nguồn ảnh: NASA)

"4 chúng tôi dành một chút thời gian," Wiseman nói. "Chúng tôi cùng nhau ăn bánh quy lá phong mà Jeremy mang đến. Cả nhóm dành khoảng ba hoặc bốn phút để suy ngẫm về những gì chúng tôi đã trải qua và sau đó lại tiếp tục công việc khoa học."

"Bộ não của chúng tôi phải xử lý rất nhiều thứ," Wiseman nói thêm. "Tâm trí con người vốn không được thiết kế để dung nạp những trải nghiệm kỳ vĩ đến mức này, và việc được tận mắt chứng kiến chúng thực sự là một món quà."

Hình ảnh Trái Đất mọc (Earthrise) năm 1968 đã thông báo về sự đặt chân của nhân loại lên Mặt Trăng. Nó đến một cách bất ngờ và ngẫu hứng. Hình ảnh Trái Đất lặn (Earthset) thì được dàn dựng có chủ đích và báo hiệu sự trở lại của nhân loại lên Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Nguồn: Live Science

