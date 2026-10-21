Phi công Zhybrov nhận danh hiệu Anh hùng Ukraine khi dùng Su-25 diệt đoàn xe Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine cho Trung tá Oleksandr Zhybrov.

Phi công Zhybrov được ghi nhận đã hy sinh ngày 24/2/2022, trong một cuộc tấn công vào đoàn xe quân sự Nga ở vùng Kherson.

Việc truy tặng danh hiệu được nêu rõ trong quyết định số 1048/2026 ngày 19/10/2026, của Tổng thống Ukraine.

Trung tá phi công Oleksandr Zhybrov - người chỉ huy phi đội thuộc Lữ đoàn Không quân Chiến thuật 299 mang tên Trung tướng Vasyl Nikiforov, đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine cùng Huân chương Sao Vàng.

Vào ngày đầu tiên của cuộc chiến toàn diện, Trung tá Zhybrov đã tổ chức việc rút lui các thiết bị hàng không khỏi cuộc tấn công của Nga và di dời chúng đến một sân bay bí mật.

Ông Zhybrov cũng là người dẫn đầu biên đội máy bay cường kích Su-25 đầu tiên tấn công các đoàn xe Nga đang tiến từ lãnh thổ Crimea. Vào lúc 12h10 ngày 24/2, phi công cất cánh từ sân bay Kanatove trên chiếc cường kích Su-25 mang số hiệu "19 Xanh".

Máy bay chiến đấu Su-25 thuộc Lữ đoàn Không quân Chiến thuật 299 với số hiệu đuôi “19 xanh”.

Các phi công Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một đoàn xe tải KrAZ-255B của Nga đi qua cầu phao gần làng Chaplinka, vùng Kherson. Theo lời kể lại, trong cuộc tấn công vào đoàn xe, họ đã thả bom từ trên không trước, sau đó sử dụng rocket không điều khiển.

Theo nguồn tin từ Học viện Hàng không Quốc gia Ukraine, sau cuộc tấn công đầu tiên, ông Zhybrov phát hiện thiết bị công binh dùng để dẫn đường vượt sông Dnieper và quyết định tiến hành cuộc oanh tạc thứ hai.

Trong lần tiếp cận này, máy bay của ông bị hệ thống phòng không Nga bắn trúng. Bất chấp thiệt hại, viên phi công vẫn tiếp tục tấn công, khi máy bay mất kiểm soát, phi công Zhybrov quyết định điều khiển nó hướng về phía đội hình quân Nga.

Mặc dù ông Zhybrov sau đó đã cố gắng nhảy dù, nhưng độ cao không đủ để thực hiện thao tác an toàn khiến viên Trung tá tử vong.

Đoàn xe cơ giới của Nga bị cháy rụi sau vụ tấn công.

Thi thể của phi công đã khuất được người dân địa phương tìm thấy và chôn cất tại Chaplynts vào ngày 15/3/2022. Cuối tháng 12 cùng năm, ông được đưa về lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Ngày 11/3/2023, Oleksandr Zhybrov được cải táng tại Khu Mộ Liệt sĩ Danh dự của Nghĩa trang Viễn Đông ở Kropyvnytskyi.

Vì lòng dũng cảm và sự tận tâm trong công cuộc bảo vệ Ukraine, viên Trung tá này trước đó đã được truy tặng Huân chương Bohdan Khmelnytsky hạng 3 vào ngày 26/3/2022.

Sang tới tháng 9/2026, cha của phi công đã khuất đã hiến tặng những vật dụng cá nhân của con trai mình cho bảo tàng của Học viện Hàng không Quốc gia Ukraine, bao gồm một cuốn sổ nhật ký bay, một cuốn sổ ghi chép huấn luyện bay và một mô hình Su-25 mang số hiệu đuôi "19 xanh".