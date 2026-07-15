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Phi công Ukraine chuẩn bị được huấn luyện lái máy bay Rafale tại Pháp

Hoàng Vân
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Đến cuối năm 2026, Pháp dự định triển khai một chương trình đào tạo chuyên biệt dành cho phi công và nhân viên kỹ thuật của Không quân Ukraine.

Phi công Ukraine được huấn luyện lái máy bay Rafale tại Pháp vào năm 2026 - Ảnh 1.

Thông tin này đã được Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chính thức công bố khi bình luận về kế hoạch hiện đại hóa phi đội máy bay của Không quân nước này.

Theo ông Zelensky, khóa huấn luyện cho phi công và nhân viên kỹ thuật về vận hành và bảo dưỡng máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư Rafale tại Pháp dự kiến sẽ bắt đầu trong những tháng tới.

Ngay sau khi hoàn thành khóa huấn luyện lý thuyết và thực hành đầy đủ, phía Pháp cam kết sẽ bàn giao 4 máy bay chiến đấu loại này đầu tiên cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, việc đưa vào sử dụng các loại máy bay chiến đấu phương Tây mới là một phần trong quá trình phát triển có hệ thống năng lực chiến đấu của đất nước.

Các chuyên gia đang tích cực thảo luận về những thách thức kỹ thuật trong việc tích hợp máy bay chiến đấu của Pháp, lưu ý đến thời hạn huấn luyện eo hẹp và sự cần thiết phải thiết lập một cơ sở sửa chữa chuyên dụng tại các sân bay.

Bộ Quốc phòng Pháp và đại diện nhà sản xuất Dassault Aviation vẫn chưa công bố lịch trình huấn luyện kỹ thuật chi tiết hoặc ngày giao hàng chính xác cho các loại vũ khí này.

Trước đó, phía Nga đã nhiều lần tuyên bố, bất kỳ việc giao máy bay phương Tây nào đến khu vực xung đột sẽ không làm thay đổi diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga khẳng định, chính các máy bay cùng cơ sở hạ tầng của chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho hệ thống cảnh báo phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác của Nga.

Theo Avia-pro
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Tags

máy bay Rafale

phi công Ukraine

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